Disk Malmö
RA Hospitality i Norden AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Ystad
, Båstad
eller i hela Sverige
Om jobbet:
Just nu söker vi en erfaren diskare som vill arbeta extra vid behov.
Som diskare hos RA Hospitality blir du en viktig del av teamet på några av Nordens mest välrenommerade restauranger, hotell, konferensanläggningar och arenor. Du kommer att arbeta på olika arbetsplatser, vilket ger dig värdefull erfarenhet och ett brett nätverk i branschen.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Diskning med både maskin och för hand
Hantering av grovdisk och sortering
Städning och underhåll av diskrum
Samarbete med köksteamet för att säkerställa ett smidigt flöde
Du får själv välja när och hur mycket du vill jobba - perfekt för dig som vill kombinera arbetet med studier, annan sysselsättning eller söker flexibilitet i vardagen.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete i diskrum, gärna från restaurang, storkök eller hotell
Har livsmedelshygienutbildning (HACCP)
Är van vid ett högt tempo och fysiskt arbete
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Emma Sjöberg emma.sjoberg@rahospitality.se 08-120 339 20 Jobbnummer
9646424