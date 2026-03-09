Director Manufacturing Excellence
Xylem Water Solutions Global Services AB / Chefsjobb / Emmaboda Visa alla chefsjobb i Emmaboda
2026-03-09
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xylem Water Solutions Global Services AB i Emmaboda
, Kalmar
, Kristianstad
, Malmö
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en Director of Manufacturing Excellence till en strategiskt central roll för utvecklingen av vår produktionsorganisation i Emmaboda. I nära partnerskap med sitens ledningsgrupp ansvarar du för den långsiktiga utvecklingen av produktionssystemet samt industrialisering av nya produkter, med tydlig koppling till affärsstrategi, tillväxt och lönsamhet.
Om rollen
Som Director of Manufacturing Excellence växlar ditt fokus mellan långsiktig strategi och operativt genomförande. Du har ett övergripande ansvar för att utvecklingen av produktionen på siten går i linje med Xylems övergripande strategi och produktionssystem. Du tar ledningen över strategiskt viktiga projekt, övergripande strategiska prioriteringar och har en viktig roll i den förändringsresa som nu pågår på siten.
Huvudsakliga ansvarsområden
I rollen har du det övergripande ansvaret för att leda och vidareutveckla Manufacturing Excellence-processerna produktionssiten i Emmaboda. Du driver produktionsutveckling och industrialisering av nya produkter med fokus på effektivitet, kvalitet, flexibilitet och skalbarhet. Du säkerställer att förbättrings- och utvecklingsinitiativ är tydligt prioriterade, affärsdrivna och kopplade till strategi och våra långsiktiga mål. Vidare ansvarar du för att initiera, leda och följa upp CAPEX-relaterade projekt samt för att etablera och fördjupa Lean som ett naturligt arbetssätt och en integrerad del av kulturen. En central del av uppdraget är att kommunicera riktning och målbild på ett sätt som skapar förståelse, engagemang och uthållighet i organisationen.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker en senior ledare med bred och mångsidig erfarenhet från ledande roller inom tillverkande industri. Du har gedigen erfarenhet av Lean-manufacturing och produktionsutveckling samt är van att omvandla strategi till tydliga prioriteringar och konkreta resultat. Du gillar att arbeta med komplexa frågeställningar och trivs med att leda större initiativ och navigera i miljöer med många intressenter. Din kommunikation är tydlig, förtroendeskapande och inspirerande, och du använder storytelling som ett naturligt verktyg för att driva förändring och få med dig organisationen.
För att lyckas i rollen är du en trygg, affärsorienterad och strategisk ledare med hög integritet och genomförandekraft. Du kombinerar analytiskt tänkande med ett inkluderande och engagerande ledarskap och har förmågan att skapa struktur, riktning och tempo i förändringsarbete. Du trivs i en internationell affärsmiljö med starkt fokus på utveckling.
Goda kunskaper både svenska och engelska, tal och skrift.
Information
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Daniel Långberg, på daniel.langberg@xylem.com
. Sista ansökningsdag är 25/3. Urval och intervjuer sker löpande - vi ser därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Representant för Unionen är Anna Skansfors, för Sveriges ingenjörer /Akademikerna är Jenny Johansson, för IF Metall Sofie Malmborg och för Ledarna är Martin Johansson 0471-24 70 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xylem Water Solutions Global Services AB
(org.nr 556782-9253)
STÅLVÄGEN 2 (visa karta
)
361 80 LINDÅS Jobbnummer
9786365