Digitaliseringssamordnare
Karlskoga kommun, Kommunledningskontoret / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-01-27
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Kommunledningskontoret svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet.
På förvaltningen finns flera stödjande och styrande funktioner såsom exempelvis HR, kommunikation, ekonomi och IT.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i enheten Digital utveckling som består av fyra digitaliseringsledare, en digitaliseringssamordnare, tre utvecklare och en enhetschef.
I din roll som digitaliseringssamordnare kommer du i samverkan med andra att utveckla och driftsätta interna som externa e-tjänster samt förvalta vår kommungemensamma e-tjänstplattform. Du kommer också i ditt uppdrag att delta, samordna och följa upp processer och projekt i syfte att öka effektiviteten eller kvalitén. Uppdrag och innehåll kan förändras över tid beroende på utveckling och behov. Det finns stora möjligheter att utvecklas inom området.
För att vara rätt person för denna tjänst behöver du vara initiativtagande, drivande och självgående. Du bör också vara handlingskraftig och ha en förmåga att strukturera, driva och dokumentera arbetsprocesser och resultat, vilket kommer vara av avgörande betydelse. Som medarbetare förväntas du att omvärldsbevaka och arbeta kontinuerligt med utveckling och kvalitetsarbete inom dina arbetsområden.
Arbetet kommer att ske i nära samarbete med andra inom digitaliseringsavdelningen och kommunens förvaltningar. Som person har du en naturlig problemlösningsförmåga och känner dig trygg i att fatta egna beslut. Du är involverande och engagerad i ditt arbete och dina kollegor och tycker att det är kul att både arbeta i team såväl som självständigt.
Du tar ansvar för att leverera service med kvalité och samtidigt driva produkter och metoder framåt på ett strukturerat sätt. Utöver detta trivs du med mycket kontakter och har förmågan att sätta dig in i målgruppens behov.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom IT, informatik, systemvetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande, alternativt annan eftergymnasial utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har god teknisk förståelse och kunskap inom digitalisering och van att jobba med processer.
Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet inom några av följande områden:
• agilt arbete med innovation och utvecklingsarbete med inriktning mot digitalisering
• ekonomi och samordning
• visualisering av data
• projektledning/projektsamordning
• GDPR och personuppgiftshantering
• Microsoft 365 och digitala verktyg
• programmeringserfarenhet
• lägst B-körkort
Utöver din kunskap och kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du prioriterar laget före jaget och trivs med att hantera flera projekt samtidigt och jobbar noggrant och strukturerat. Uppdraget ställer krav på att du är flexibel, driven, självgående och har lätt för att samarbeta med andra för att nå målet. I din kommunikation är du tydlig och behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Provanställning kan förekomma.
Vi har löpande urval och intervjuer i denna rekrytering.
Innan en eventuell anställning ska registerutdrag lämnas.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
