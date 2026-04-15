Digitaliseringschef Till Erik Thun AB
Nexer Recruit AB / Datajobb / Lidköping Visa alla datajobb i Lidköping
2026-04-15
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker en digitaliseringschef som vill ta ett helhetsgrepp om vår digitala utveckling och vara med och driva bolaget framåt. Det här är en affärsnära roll där fokus ligger på att skapa konkret värde.
Du kommer in i ett läge där mycket finns på plats, men där vi nu behöver bli mer strukturerade, mer datadrivna och bättre på att prioritera rätt initiativ. Här finns stora möjligheter att påverka, forma och göra skillnad på riktigt, inte minst inom områden som AI och cybersäkerhet, där vi ser en stor utvecklingspotential.
Din vardag
I rollen som digitaliseringschef kommer du att arbeta brett - från strategi till genomförande. Du förväntas sätta strategi och riktning, men också säkerställa att saker faktiskt händer i verksamheten.
En stor del av din vardag handlar om att förstå affären och omsätta behov till konkreta initiativ. Du samarbetar tätt med ledning och verksamhet, där rollen innebär att du knyter ihop dessa delar och ser till att digitala initiativ förankras och genomförs i hela organisationen.
Du kommer bland annat att: * Sätta och driva vår digitaliseringsstrategi med tydligt affärsfokus * Prioritera initiativ där vi får störst effekt, både kort- och långsiktigt * Identifiera och realisera möjligheter inom AI för att effektivisera processer och stärka beslutsfattande * Driva projekt som effektiviserar processer och arbetssätt i hela organisationen samt ombord på fartygen * Vara del av vårt BI-arbete och utveckla hur vi jobbar med uppföljning och nyckeltal * Ansvara för vårt övergripande systemlandskap och integrationer * Säkerställa en hög nivå av informations- och cybersäkerhet, inklusive att applicera och införa relevanta regelverk såsom NIS2 på ett affärsmässigt och ändamålsenligt sätt * Personalansvar för våra IT-resurser * Samarbeta med dotterbolag och externa partners * Driva förändringsarbete och säkerställa att nya arbetssätt implementeras
Rollen innebär också ett nära samarbete med andra delar av organisationen, där du aktivt bidrar till att effektivisera och förbättra arbetssätt.
Du ingår i den utökade ledningsgruppen och är med och påverkar bolagets övergripande riktning. Rollen har också ett internationellt inslag, där samarbete med kollegor i exempelvis Nederländerna kan bli aktuellt.
Vem är du?
Du är en person som trivs i skärningspunkten mellan affär och teknik. Du har tillräcklig teknisk förståelse för att kunna fatta välgrundade beslut, ställa krav och se helheten.
Du har arbetat med digitalisering, IT eller verksamhetsutveckling tidigare och är van vid att driva initiativ som involverar flera delar av en organisation.
För att lyckas i rollen ser vi att du: * Har erfarenhet av att driva digitalisering och verksamhetsutveckling * Är van att leda projekt eller initiativ med flera intressenter * Har en stark affärsförståelse och sätter verksamhetens behov först * Har erfarenhet av datadrivet arbete, BI och AI * Förståelse för informations- och cybersäkerhet * Förstår system, integrationer och dataflöden * Har en akademisk utbildning
Det är meriterande om du har erfarenhet från industri, logistik eller annan operativ verksamhet, samt om du har varit med i större förändrings- eller implementationsprojekt. Erfarenhet av att arbeta med regulatoriska krav inom IT- och cybersäkerhet, såsom NIS2, är också ett plus.
Som person är du:
• Strategisk men samtidigt operativ och genomförandestark * Kommunikativ och duktig på att få med dig andra * Strukturerad och lösningsorienterad * Självständig och initiativtagande * Positiv, social och trygg i att bygga relationer
Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Erik Thun AB med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas hos Erik Thun AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via telefon 0703-020273 eller e-post fredrik.karlstrom@nexergroup.com
. Senast ansökningsdag 2026-05-03.
Om Erik Thun
Erik Thun AB är ett familjeägt rederi med bas i Lidköping. Vi är en stabil koncern som jobbar i olika affärsområden inom shipping där vi äger 50 fartyg. Inom koncernen ryms dotterbolag med kontor i Göteborg och Nederländerna. För närvarande är vi inne i en expansiv period med stort fokus på nybyggnation och investeringar i nästa generations fartyg.
Vår strävan är att ha stolta och engagerade medarbetare på en attraktiv arbetsplats. Medarbetare, kunder och samarbetspartners ska känna sig trygga med hur vi hanterar arbetsmiljön. Som ett svenskt företag respekterar och främjar vi internationella mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt mångfald och jämställdhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7574026-1948859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Lidköpings Folkets Hus (visa karta
)
531 30 LIDKÖPING Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
9856809