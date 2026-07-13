Digitaliserings- Och It-Chef Till Shis Bostäder
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2026-07-13
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Vill du använda digitalisering som ett verktyg för att skapa nytta, kvalitet och hållbara resultat i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag?
Som IT- och digitaliseringschef på SHIS får du en nyckelroll i att utveckla verksamhetens arbetssätt, systemstöd och digitala förmåga.
Om SHIS Bostäder
SHIS Bostäder är en stiftelse och Stockholms stads bostadssociala resurs. I samarbete med stadens stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen erbjuder vi olika boendelösningar och behovsanpassat stöd för stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl har hamnat utanför den vanliga bostadsmarknaden.
På SHIS arbetar cirka 240 engagerade medarbetare med olika bakgrund och kompetens som går till jobbet med målet att hjälpa våra hyresgäster till ett eget, självständigt boende.
Anställning- och uppdragsbeskrivning
Anställningen är en tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Din primära arbetsplats kommer att vara på SHIS nyrenoverade Huvudkontor, lokaliserat vid Södra station på Södermalm med närhet till pendeltåg, buss och tunnelbana.
Uppdraget
Uppdraget som Digitaliserings- och IT-chef är både strategiskt och operativt. Du driver digital verksamhetsutveckling och förändringsarbete samtidigt som du skapar förutsättningar för innovation och effektiva arbetssätt.
Tillsammans med en arbetsgrupp om åtta medarbetare håller du ihop SHIS gemensamma digitala verksamhetsutveckling, transformation och leverans av verksamhetsstödjande IT-tjänster och processer.
En viktig del av uppdraget är att bidra till en smartare, mer effektiv och kvalitetssäkrad organisation. Digitaliseringen ska stödja stiftelsens bostadssociala uppdrag, stärka arbetssätten och skapa bättre förutsättningar för medarbetare, boende, uppdragsgivare och samverkansparter.
I rollen ingår att:
Leda och fördela ansvar för att enhetens arbete effektivt, utvecklings- och målfokuserat ska omsättas i konkreta resultat
Säkerställa drift, förvaltning och utveckling av SHIS centrala och lokala verksamhetssystem, datakommunikation, digitala arbetsplats och andra IT tjänster
Samordna behovsfångst, kravställning, systemutveckling och uppföljning gentemot stiftelsens avdelningar och enheter
Utveckla och tillämpa arbetssätt för systemförvaltning, projektstyrning, prioritering och uppföljning
Facilitera styrande forum där digital verksamhetsutveckling, prioriteringar och gemensam framdrift står i fokus
I rollen ingår även att:
Driva IT-strategiska frågor, riktlinjer och policys
Ansvara för diarieföring, informationshantering, GDPR, dataskydd och informationssäkerhet
Säkerställa att IT-verksamheten följer tillämpliga strategier, riktlinjer, lagar och förordningaPubliceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom exempelvis IT, systemvetenskap eller ekonomi med IT-inriktning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flera års erfarenhet som chef med personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar
flera års erfarenhet av digital förändringsledning eller projektledning
flera års erfarenhet av drift, förvaltning och utveckling av IT-tjänster
erfarenhet av att leda strategisk och operativ digital verksamhetsutveckling
förmåga att identifiera, integrera och utveckla digitala lösningar som skapar verksamhetsnytta och stärker organisationens erbjudande.
Du har även erfarenhet av:
leverantörsstyrning
IT-drift i både egen miljö och hos externa leverantörer
Microsofts plattformar, exempelvis Microsoft 365 och Azure
offentlig upphandling och upphandlingsprocesser, inklusive kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU
systemförvaltning, systemutveckling och etablerade arbetssätt för styrning och uppföljning av IT
informationssäkerhet, GDPR, offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftning
arbete med riktlinjer, policys och styrande dokument inom IT och digitalisering.
Personliga förmågor och sociala egenskaper
Du är utvecklingsorienterad och strategisk med förmåga att se helheten. Du drivs av att utveckla arbetssätt, processer och digitala lösningar och ser digitalisering som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Du kan omsätta långsiktiga mål och prioriteringar till konkreta aktiviteter som skapar verksamhetsnytta.
Du har ett verksamhetsnära och resursmedvetet förhållningssätt och förstår hur digitala lösningar kan stärka verksamhetens processer och bidra till ökad nytta för boende, uppdragsgivare, samverkansparter och medarbetare.
Du är strukturerad och lösningsorienterad med god förmåga att analysera komplexa frågor, prioritera effektivt och följa upp arbetet mot uppsatta mål. Du planerar både kort- och långsiktigt och hittar framkomliga lösningar även när förutsättningarna förändras.
Som ledare är du trygg, tydlig och kommunikativ. Du skapar engagemang och delaktighet, ger medarbetare goda förutsättningar att lyckas och vågar fatta beslut när det behövs. Du har hög integritet, god samarbetsförmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa frågor för olika målgrupper.
Vi erbjuder dig
Vi ser till alla människors lika värde, värderar varje anställds enskilda kompetens och tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt kollektivavtalet BÖK Fastigheter.
Förmåner
Friskvårdsbidrag
Friskvårdstimme
Företagshälsovård
Förskottssemester
Föräldralön
Partiell nedtrappningsförmån
Semesterväxling
Tjänstepension
Rekryteringsprocessen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
I rekryteringsprocessen ska du vara beredd på att uppvisa underlag som intygar nedan:
Rätten att arbeta i Sverige
Din utbildning och rollens krav på dokumenterad erfarenhet
Belastningsregister, endast i det fall du erbjuds anställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Shis Bostäder
, http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Magnus Ladulåsgatan 14 (visa karta
)
118 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Shis Bostäder Kontakt
Avdelningschef
Ann Hilmersson ann.hilmersson@shis.se Jobbnummer
10000518