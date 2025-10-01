Digitalisering- och Marknadsföringsassistent till

MultiMind Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Malmö
2025-10-01


Vi söker just nu efter en Digitalisering- och Marknadsföringsassistent till vår kund Creative Makers med kontor i Malmö. Detta är en rekrytering med start så snart som möjligt.

Om Rollen

Som Digitaliserings- och Marknadsföringsassistent hjälper du till att driva företagets digitala utveckling. Du arbetar med digitalisering av processer, e-handel och digital marknadsföring via sociala medier och kampanjer. Rollen passar dig som vill kombinera affärskunskap med ett intresse för digitala lösningar och marknadsstrategier.

Din Profil

För att passa in i denna roll ser vi att du har följande kvalifikationer och egenskaper:

• Avslutad utbildning inom IB Career-related Programme (BAHM) eller motsvarande, stödd av gymnasieexamen med goda betyg.
• Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift (betyg i Svenska 3 och betyg i Engelska 7).
• Grundläggande förståelse för affärsadministration, företagsekonomi och servicebranschen.
• Förmåga att arbeta i internationella team och med olika kulturer.
• God samarbetsförmåga och stark servicekänsla.
• Ansvarstagande och villig att utvecklas inom affärsrelaterade yrken.
• Praktisk erfarenhet från företagsform (t.ex. AB, HB, eller UF-företag) med fokus på digitalisering.
• Erfarenhet av praktik kopplad till e-handel eller digital affärsutveckling.
• Avslutade kurser i nationalekonomi (t.ex. mikro- och makroekonomi, marknadsförståelse) är ett starkt plus.

Intressant?

Om du tycker att detta låter intressant så skicka gärna in din ansökan! Intervjuer hålls löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MultiMind Bemanning AB (org.nr 556782-9931), https://www.multimind.se/

Kontakt
Rekryteringskonsult
Daniella Famili
070-815 28 03

Jobbnummer
9536185

