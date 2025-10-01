Digitalisering- och Marknadsföringsassistent till
Vi söker just nu efter en Digitalisering- och Marknadsföringsassistent till vår kund Creative Makers med kontor i Malmö. Detta är en rekrytering med start så snart som möjligt.
Om Rollen
Som Digitaliserings- och Marknadsföringsassistent hjälper du till att driva företagets digitala utveckling. Du arbetar med digitalisering av processer, e-handel och digital marknadsföring via sociala medier och kampanjer. Rollen passar dig som vill kombinera affärskunskap med ett intresse för digitala lösningar och marknadsstrategier.
Din Profil
För att passa in i denna roll ser vi att du har följande kvalifikationer och egenskaper:
• Avslutad utbildning inom IB Career-related Programme (BAHM) eller motsvarande, stödd av gymnasieexamen med goda betyg.
• Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift (betyg i Svenska 3 och betyg i Engelska 7).
• Grundläggande förståelse för affärsadministration, företagsekonomi och servicebranschen.
• Förmåga att arbeta i internationella team och med olika kulturer.
• God samarbetsförmåga och stark servicekänsla.
• Ansvarstagande och villig att utvecklas inom affärsrelaterade yrken.
• Praktisk erfarenhet från företagsform (t.ex. AB, HB, eller UF-företag) med fokus på digitalisering.
• Erfarenhet av praktik kopplad till e-handel eller digital affärsutveckling.
• Avslutade kurser i nationalekonomi (t.ex. mikro- och makroekonomi, marknadsförståelse) är ett starkt plus.
Intressant?
Om du tycker att detta låter intressant så skicka gärna in din ansökan! Intervjuer hålls löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
