Digitala kommunikatörer till Statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Vi söker nu två (2) digitala kommunikatörer till en statlig myndighet i Solna. Som digital kommunikatör kommer du att ansvara för att utveckla och förvalta innehåll i myndighetens digitala kanaler. Arbetsuppgifterna omfattar målgruppsanpassning, redigering och publicering av innehåll på webben. Rollen innebär även att skapa och paketera tillgängligt och sökoptimerat innehåll i form av text, bild och i vissa fall film för digitala plattformar.
Bakgrunden till behovet är att myndigheten står inför ett omfattande utvecklingsarbete, främst kopplat till webbplatsen, samtidigt som den löpande verksamheten behöver upprätthållas. För att säkerställa prioriterade leveranser och stärka det dagliga kommunikationsarbetet har myndigheten behov av två digitala kommunikatörer som kan förstärka verksamheten under denna period.
Sektionen för digitala kanaler tillhör enheten för kommunikation och består idag av åtta kompetenta och engagerade medarbetare.
Vi söker två digitala kommunikatörer med följande inriktningar:
• En digital kommunikatör med fokus på extern kommunikation via myndighetens webbplats.
• En digital kommunikatör med fokus på intern kommunikation via myndighetens intranät.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsterna tillträds 2026-09-01 och beräknas pågå till och med 2026-12-23, med möjlighet till förlägning. Arbetet utförs primärt i myndighetens lokaler i Solna med möjlighet till visst distansarbete efter överenskommelse.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdigutbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
• Kunskap i webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
• Kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
• Kunskap om optimering och utveckling av digitala kanaler
• Kunskap om användbarhet och tillgänglighet för digitala kanaler
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Kunskap om klarspråk.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• God erfarenhet av att arbeta med kommunikation för att nå en verksamhets mål
• Erfarenhet och lätt för att växla mellan strategisk planering och praktiskt genomförande
• Ha god samarbetsförmåga och talang för att bygga relationer med människor i olika positioner och med olika kunskaper.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma i denna process. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2026-08-12
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
9998967