Vi söker en Digital Marketing Specialist till vårt europeiska team, med fokus på leadsgenereing. Du ansvarar för att driva tillväxt och hantera marknadsinsatser specifikt för den brittiska marknaden, samtidigt som du samarbetar nära med det bredare europeiska teamet. Du kommer att driva kampanjer, analyser och projekt framåt. OM UPPDRAGET
Detta är ett konsultuppdrag via Wise Marketing hos vår kund inom B2B, programvaru- och informationstjänster. Uppdraget är på heltid 6 månader, med start 1 februari och med möjligheter till förlängning. Du kommer till en energifylld arbetsplats med en varm och omtänksam kultur med kontoret placerat i fina lokaler i Göteborg. Arbetsuppgifter:
Utveckla, genomföra och optimera marknadskampanjer för att stärka varumärket och öka leadgenerering på de brittiska marknaderna.
Budget över Google, Bing, Meta, LinkedIn för att optimera kostnaden per lead (CPL) och kostnaden per förvärv (CPA).
Spåra, analysera och rapportera om nyckeltal (KPI:er) och nyckelvärden inom leadfunneln för att mäta framgången för marknadsinitiativ.
Samarbeta nära och effektivt med försäljning och det lokala marknadsteamet samt med interna intressenter.
Genomföra pipelineanalyser och vidta åtgärder för att uppnå mål.
Delta i utbyte av bästa praxis och i internationella workshops för att främja samarbete och innovation i hela det europeiska teamet.
DIN PROFIL Erfarenhet av digital marknadsföring inom B2B, helst i ett internationellt sammanhang.
Förståelse för B2B-programvarumarknaden och dess dynamik.
Analytiska färdigheter och förmåga att tolka data för att driva beslutsfattande.
Skapa övertygande texter och organisera innehåll för att stödja mål och förbättra användarupplevelsen.
Mycket stark i engelska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett lokalt och ett distansteam.
Meriterande erfarenhet:
Erfarenhet av Salesforce, Pardot och Sitecore är meriterande.
Som person är du driven, nyfiken och resultatorienterad med stort intresse för digital marknadsföring och ett snabbt föränderligt medielandskap.
DIN ANSÖKAN
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV på engelska på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
