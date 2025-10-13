Digital Content Specialist

Hirely AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-10-13


Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en Digital Content Specialist på deltid/extrajobb. Rollen passar perfekt för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta flexibelt vid sidan av.

Om rollen

Som Digital Content Specialist arbetar du med att kvalitetssäkra, strukturera och förbättra digitalt innehåll på webbplatser och e-handelsplattformar. Arbetet är uppdragsbaserat och kan utföras på distans eller från kundens kontor, beroende på önskemål och behov.

Publiceringsdatum
2025-10-13

Dina arbetsuppgifter
Granska och uppdatera produkttexter och webbinnehåll

Säkerställa korrekt språk, struktur och tonalitet

Tagga och kategorisera produkter eller artiklar

Kvalitetssäkra metadata, bilder och länkar

Utföra enklare sökordsoptimering (SEO)

Arbeta enligt riktlinjer och deadlines

Vi söker dig som

Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning

Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Är noggrann, strukturerad och detaljorienterad

Trivs med självständigt och digitalt arbete

Har intresse för innehåll, kommunikation eller e-handel

Meriterande

Erfarenhet av CMS, SEO eller digitalt innehållsarbete

Vana vid e-handelsplattformar eller webbredigering

Vi erbjuder

Flexibla arbetstider (kväll, helg eller dagtid vid behov)

Möjlighet att arbeta helt eller delvis på distans

Ett extrajobb som går att kombinera med studier eller arbete

Utvecklande erfarenhet inom digitalt innehåll och e-handel

En modern uppdragsgivare med digitalt fokus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9554808

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: