Digital Content Specialist
Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-10-13
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en Digital Content Specialist på deltid/extrajobb. Rollen passar perfekt för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta flexibelt vid sidan av.
Om rollen
Som Digital Content Specialist arbetar du med att kvalitetssäkra, strukturera och förbättra digitalt innehåll på webbplatser och e-handelsplattformar. Arbetet är uppdragsbaserat och kan utföras på distans eller från kundens kontor, beroende på önskemål och behov.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Granska och uppdatera produkttexter och webbinnehåll
Säkerställa korrekt språk, struktur och tonalitet
Tagga och kategorisera produkter eller artiklar
Kvalitetssäkra metadata, bilder och länkar
Utföra enklare sökordsoptimering (SEO)
Arbeta enligt riktlinjer och deadlines
Vi söker dig som
Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Är noggrann, strukturerad och detaljorienterad
Trivs med självständigt och digitalt arbete
Har intresse för innehåll, kommunikation eller e-handel
Meriterande
Erfarenhet av CMS, SEO eller digitalt innehållsarbete
Vana vid e-handelsplattformar eller webbredigering
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider (kväll, helg eller dagtid vid behov)
Möjlighet att arbeta helt eller delvis på distans
Ett extrajobb som går att kombinera med studier eller arbete
Utvecklande erfarenhet inom digitalt innehåll och e-handel
En modern uppdragsgivare med digitalt fokus
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
