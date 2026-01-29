Digital analytiker / Digital Analytics Specialist

JobBusters AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg
2026-01-29


Din nya roll
Vi söker nu två erfarna digitala analytiker till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Göteborg.
Som digital analytiker kommer du att arbeta hands-on med analys av stora datamängder i digitala kanaler. Du kommer att spela en central roll i att definiera och följa upp KPI:er, bygga rapporteringsstrukturer och säkerställa korrekt datainsamling och spårning. Uppdraget innebär nära samarbete med flera olika avdelningar inom verksamheten för att skapa datadrivna insikter som stödjer affärsbeslut.
Exempel på arbetsuppgifter:

Arbeta operativt med digital analys och datainsamling i komplexa digitala miljöer

Definiera KPI:er, mål och mätplaner samt säkerställa relevant uppföljning

Bygga och underhålla dashboards och rapporter för olika intressenter

Implementera och kvalitetssäkra spårning via tagghanteringslösningar

Arbeta med sammanslagning av data från flera källor via API:er och ETL-verktyg

Säkerställa efterlevnad av GDPR och Consent Mode, både ur ett analytiskt och tekniskt perspektiv

Stödja organisationen med analys, insikter och rekommendationer baserade på data

Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Omgående. Slut: Initialt 4 månader, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Flera års erfarenhet av digital analys och arbete hands-on med stora datamängder

Erfarenhet av att definiera KPI:er, sätta mål och etablera rapporteringsstrukturer

Mycket god kunskap i Google Analytics och Google Tag Manager

God erfarenhet av Google Looker Studio eller annat BI-/visualiseringsverktyg

Avancerade kunskaper i Excel och/eller Google Sheets

Erfarenhet av GDPR och Consent Mode, inklusive förståelse för teknisk implementation

Kunskap i JavaScript och SQL, särskilt kopplat till webbanalys, digital marknadsföring och datalager

Erfarenhet av att arbeta med dataintegrationer mellan flera källor

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.

