Digital analytiker / Digital Analytics Specialist

Din nya roll
Vi söker nu två erfarna digitala analytiker till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Göteborg.
Som digital analytiker kommer du att arbeta hands-on med analys av stora datamängder i digitala kanaler. Du kommer att spela en central roll i att definiera och följa upp KPI:er, bygga rapporteringsstrukturer och säkerställa korrekt datainsamling och spårning. Uppdraget innebär nära samarbete med flera olika avdelningar inom verksamheten för att skapa datadrivna insikter som stödjer affärsbeslut.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta operativt med digital analys och datainsamling i komplexa digitala miljöer
Definiera KPI:er, mål och mätplaner samt säkerställa relevant uppföljning
Bygga och underhålla dashboards och rapporter för olika intressenter
Implementera och kvalitetssäkra spårning via tagghanteringslösningar
Arbeta med sammanslagning av data från flera källor via API:er och ETL-verktyg
Säkerställa efterlevnad av GDPR och Consent Mode, både ur ett analytiskt och tekniskt perspektiv
Stödja organisationen med analys, insikter och rekommendationer baserade på data
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Omgående. Slut: Initialt 4 månader, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Flera års erfarenhet av digital analys och arbete hands-on med stora datamängder
Erfarenhet av att definiera KPI:er, sätta mål och etablera rapporteringsstrukturer
Mycket god kunskap i Google Analytics och Google Tag Manager
God erfarenhet av Google Looker Studio eller annat BI-/visualiseringsverktyg
Avancerade kunskaper i Excel och/eller Google Sheets
Erfarenhet av GDPR och Consent Mode, inklusive förståelse för teknisk implementation
Kunskap i JavaScript och SQL, särskilt kopplat till webbanalys, digital marknadsföring och datalager
Erfarenhet av att arbeta med dataintegrationer mellan flera källor
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
