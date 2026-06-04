Kassa- och Kundtjänstmedarbetare till uppdrag inom bank
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2026-06-04
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Vill du arbeta i en roll där service, ansvar och kundkontakt står i fokus? Då är detta rollen för dig! Vi söker nu en kassa- och kundtjänstmedarbetare till ett sommaruppdrag hos en väletablerad aktör inom banksektorn, med god möjlighet till förlängning efter sommaren.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill bli en del av en välrenommerad aktör inom banksektorn under sommaren – med goda möjligheter till fortsatt anställning för rätt person.
I denna roll får du möjlighet att kombinera kundservice med kassaarbete i en professionell och relationsdriven miljö. Du blir en viktig representant för verksamheten och möter kunder i deras vardag, där ditt engagemang, din noggrannhet och din förmåga att skapa förtroende gör verklig skillnad.
Vi söker dig som trivs med kundmöten, har erfarenhet från bankbranschen och känner dig trygg i Swedbanks eller Sparbankernas system. Här erbjuds du ett varierande arbete med stort eget ansvar, stöttande kollegor och chansen att utvecklas vidare inom bank och finans.
Tjänsten är ett sommaruppdrag med önskad start enligt överenskommelse och god möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren.
Arbetsplatsen är belägen på pendlingsavstånd från flera orter i regionen. För rätt kandidat erbjuds ersättning för resor till och från arbetsplatsen enligt överenskommelse.
Du erbjudsEn roll i en stöttande organisation med goda möjligheter till personlig utveckling och en inkluderande företagskultur som värdesätter dina bidrag.Dina arbetsuppgifter
Hantera kundmöten och ge service i bankmiljö
Arbeta med kassa och löpande bankärenden
Besvara kundfrågor och vägleda kunder till rätt lösningar
Utföra administrativa uppgifter och dokumentation
Bidra till en hög servicenivå och ett gott kundbemötande
Vi söker dig som
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har arbetat i Swedbanks eller Sparbankernas system och känner dig trygg i dessa miljöer
Är ansvarstagande, noggrann och har ett professionellt bemötande
Då arbetsplatsen är belägen utanför de större pendlingsnaven är det ett krav att du har möjlighet att ta dig till och från arbetsplatsen under hela uppdragsperioden. Resor ersätts enligt överenskommelse.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Hjälpsam
Ansvarstagande
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4A0JRK". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9948940