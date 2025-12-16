Dietist till teamet på Överviktsenheten
På överviktsenheten kan vi erbjuda ett utvecklande arbete i ett nära teamsamarbete. Hos oss har du möjlighet att fördjupa dig i området obesitas och tillsammans med teamet påverka utvecklingen av behandling och prevention inom området.
Överviktsenheten är ett region- och länsövergripande kunskapscentrum. Teamet består av läkare, psykolog, fysioterapeut, sjuksköterska och dietist. Enheten följer forskning, bedriver egen forskning och bidrar med kunskapsstöd till framför allt hälso- och sjukvården i regionen men även till kommunverksamheter. Enheten har ett brett uppdrag. Det innefattar utöver kliniskt arbete även implementering av riktlinjer i hälso- och sjukvården, framför allt i primärvården samt arbete med prevention och samverkan. Överviktsenheten tillhör sektionen för endokrinologi, verksamhetsområde medicin vid Universitetssjukhuset Örebro. Din anställning kommer att vara i ett nytt verksamhetsområde, VO hälsoprofessioner.
Verksamhetsområde hälsoprofessioner är en nystartad länsklinik och under uppbyggnad. I verksamhetsområdet arbetar logopeder, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, undersköterskor och administratörer.
Gruppledare i behandling
Utbilda personal och allmänhet om obesitas och matvanor
Digital behandlare i internetbehandling
Mottagningsbesök för bedömning och enskild nutritionsrådgivning
Konsultativt stöd till hälso- och sjukvårdspersonal
I arbetet behövs initiativförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga. Kunskap om obesitas, MI (motiverande samtal), beteendevetenskap och erfarenhet av att leda grupp är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Legitimerad dietist. I arbetet behövs initiativförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga. Kunskap om obesitas, MI (motiverande samtal), beteendevetenskap och erfarenhet av att leda grupp är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
