Dietist till Neurocentrum, vikariat
2025-12-10
Vi söker en engagerad dietist till ett vikariat på Neurocentrum, Universitetssjukhuset i Örebro. Hos oss får du ett varierat och spännande jobb där du som dietist är en självklar del i teamet kring patienten. Du får också chansen att utöka dina kunskaper inom enteral nutrition då det är en stor del av vårt arbete.
Neurocentrum är en bred verksamhet som består av öppenvårdsmottagningar inom neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin samt två slutenvårdsavdelningar. Vi befinner oss i ett expansivt skede genom sammanslagning av två kliniker och utveckling av vårdkedjor för våra patientgrupper i nära samverkan mellan olika professioner och över specialitetsgränser. Utbildning och forskning sker i samarbete med Örebro Universitet. Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
På Neurocentrum arbetar idag fyra dietister. Nu ska en gå på föräldraledighet inom kort och vi söker en vikarie. Dietisterna på Neurocentrum har lång erfarenhet inom yrket och jobbar tätt tillsammans i en välfungerande personalgrupp. Du arbetar enligt nutritionsbehandlingsprocessen i både akut och rehabiliterande verksamhet. Det innefattar nutritionsbedömning och behandling av inneliggande patienter och mottagningspatienter där även digitala besök och telefonbesök ingår. Uppdraget är dels inom strokeenheten och akut neurologi, dels med patienter med kroniska neurologiska sjukdomar i öppen- och slutenvård. I vårt uppdrag ligger idag även en viss del infektionspatienter. Inom rehabmedicin arbetar vi med personer i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada, främst stroke och traumatisk hjärnskada. Du kommer erbjudas en introduktion anpassad efter din erfarenhet och dina behov och du kommer få kontinuerlig handledning med en erfaren kollega under hela perioden. Samverkan i teamarbetet är med bl. a läkare, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor.
Tjänsten är ett vikariat fram till 31/8 2026 men eventuell möjlighet till fast tjänst som dietist inom region Örebro län kan komma att bli aktuellt efter vikariatets slut.
Kvalifikationer

Legitimerad dietist.
Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Ersättning

Månadslön
Så ansöker du
