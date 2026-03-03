Dietist, Barn- och ungdomspsykiatrin, Skellefteå
2026-03-03
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsklinik med mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå. I länskliniken ingår även BUP vårdavdelning som finns i Umeå. På BUP arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk. Nu söker vi två sjuksköterskor till vår mottagning i Umeå!
De senaste åren har vi, precis som många andra, fått ställa om och lära oss att jobba i nya former. Nu räknar vi med att behålla de goda arbetssätt som utvecklats under pandemin. Det gäller bland annat de icke-fysiska mötena och olika former av gränsöverskridande arbetssätt. Idag finns goda möjligheter till ett flexibelt arbete vad gäller distansjobb, digitala lösningar och anpassningar. Vi tror på att hitta en bra balans där varje medarbetare får bästa förutsättningar för att utvecklas och lyckas i sin roll.
På BUP i Umeå finns en trevlig arbetsgrupp som värdesätter god arbetsmiljö och vikten av att fika tillsammans när vi kan. Vi jobbar tätt ihop, vi trivs och är stolta över det vi gör. Sedan en tid tillbaka återfinns vi i nya, fina lokaler på sjukhusområdet. Spana gärna in vårt Instagramkonto: bup_vasterbotten https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som Dietist hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
I tjänsten ingår arbetsuppgifter med nutrition som en självklar del av vården innehållande nutritionsbedömningar och nutritionsåtgärder. Målsättningen är att undvika undernäring och att ge optimala förutsättningar för behandling samt tillfrisknande utifrån ett individuellt perspektiv. En del av tjänsten är fokuserad på ätstörningsverksamheten. I rollen kommer du att samarbeta med andra dietistkollegor och du har ett länsövergripande uppdrag, resor inom länet kan därför förekomma.Kvalifikationer
För det här jobbet behöver du vara legitimerad dietist. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Som person kan du arbeta självständigt, vara drivande och ta egna initiativ. Du har lätt att göra dig förstådd i tal och skrift. Du har också lätt för att samarbeta, är positiv och utvecklingsinriktad.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Kontakt
Avdelningschef Skellefteå
Erika Bergmark Erika.Bergmark@regionvasterbotten.se 070-226 76 52 Jobbnummer
9773399