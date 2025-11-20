Dialyssjuksköterska
2025-11-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Njurenheten
Njurenheten i Visby har ett regionsövergripande ansvar för njursjukvården inom Region Gotland.
Njurenheten är en klinik som erbjuder komplett nefrologisk utredning och behandling, förutom njurtransplantation som görs på transplantationscentrum Stockholm.
Njurenheten har en välfungerande njurmottagning och peritonealdialysmottagning (bukdialys). Mottagningen tar emot cirka 730 besök per år där bland annat 39 transplanterade patienter kontrolleras. Enheten består av bloddialysen med cirka 30 patienter, en påsdialysmottagning med cirka åtta patienter och en njurmottagning med cirka 360 patienter inskrivna. I vårdteamet har vi tillgång till dietist, sjukgymnast och kurator vilket innebär att vi kan erbjuda komplett vård.
Vår verksamhet växer och vi söker nu en dialyssjuksköterska! Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Som dialyssjuksköterska ansvarar du för iordningsställande och start samt avslut gällande dialys. Du följer patienten under behandling och för journaldokumentation. På enheten har vi även specialområden/ansvarsområden som vi ansvarar för.
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete där du arbetar i team med erfarna kollegor med patienten i centrum. Du kommer som patientansvarig sjuksköterska bedriva ett nära samarbete med läkare och undersköterskor samt andra vårdgivare som är aktuella för patienten.
Har du inte arbetat med dialys tidigare får du en individuell introduktion av en eller två erfarna dialyskollegor under åtta veckor utifrån en fast utbildningsplan.
Njurenheten tillämpar 10-veckorsschema. Enheten har öppet måndag-lördag, arbete på lördagar och kvällar ingår därför i ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med dialyserfarenhet och några års erfarenhet inom sjukvården.
Du har ett stort engagemang för ditt yrke. Vi ser att du som söker har en god förmåga till att arbeta självständigt med eget ansvarstagande. Du ska ha förmåga att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, kreativitet, flexibilitet och helhetstänkande. Du skall tycka om att arbeta i en mindre arbetsgrupp och att arbeta med utveckling och vara nyfiken på teknisk apparatur.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
