Diakon
Nödinge Församling / Prästjobb / Ale Visa alla prästjobb i Ale
2026-01-15
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nödinge Församling i Ale
Vi söker diakon 100%
Nödinge församling är belägen strax norr om Göteborg, längs med Göta Älv med ca 5000 medlemmar. Vi finns till för människor i Surte, Bohus och Nödinge och till församlingen sker inflyttning från storgöteborg.
Vi söker en diakon 100% som vill utveckla Nödinge församlings diakonala profil och arbete.
I tjänsten ingår:
Soppluncher, dagledig verksamhet, utdelning av matkassar, hembesök, undervisning och missionsarbete.
I församlingen återfinns en blomstrande barnverksamhet samt förskoleverksamhet. Vi ser gärna att du återfinns i de sammanhangen.
I arbetet ingår även utåtriktad verksamhet och samverkan med andra aktörer i närområdet, såsom BRÅ (Brottsförebyggande rådet), POSOM samt utveckla församlingens samarbete med frivården (samhällstjänst) och socialtjänsten samt annat nätverksarbete såsom kontakt med företag och föreningar.
Medverkan ingår i andakter och gudstjänster på vård- och omsorgsboenden samt i församlingens gudstjänstliv. Tjänstgöring på storhelger ingår.
Vi söker dig som är diakonvigd i Svenska kyrkan.
Du har erfarenhet och intresse av att arbeta i församling med nätverkande, själavård och fördjupning.
Du är väl förankrad i Svenska kyrkans tro och tradition.
Du kommer att komplettera arbetslaget med en diakonal kompetens.
Vi värdesätter personlig mognad, och social kompetens.
Du behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar för att strukturera och driva arbetet framåt.
Vi välkomnar att du bidrar med dina erfarenheter så att vi kan bli bättre på det vi redan gör.
Körkort och gärna tillgång till egen bil är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är heltid och tillträde sker efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdagen 30/1-2026
Ansök med personligt brev och CV. nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Frågor och mer information
Kontakta gärna kyrkoherde Mika Auvinen, mika.auvinen@svenskakyrkan.se
, tel 073 981 49 05 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
via mail
E-post: nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "diakon". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nödinge församling
(org.nr 252001-5708) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Surte Församlingshem Jobbnummer
9685009