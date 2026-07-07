Diagnostikingenjör till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Supportteknikerjobb / Finspång Visa alla supportteknikerjobb i Finspång
2026-07-07
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Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Diagnostikingenjör för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 9 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Diagnostikingenjör blir du en del av Siemens Energys Remote Diagnostic Center, där du arbetar med att utveckla avancerade analysmetoder för att övervaka och förbättra driften av gas- och ångturbiner världen över.
Du analyserar stora mängder sensordata för att identifiera avvikelser i ett tidigt skede och bidrar till att förebygga driftstopp samt säkerställa en hög driftsäkerhet för kundernas anläggningar. Rollen innebär ett nära samarbete med tekniska specialister inom bland annat vibration, prestanda, förbränning och styrsystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Utveckla och förbättra diagnostiska analyser för att identifiera fel och avvikelser.
Skapa nya analysmetoder för att upptäcka ytterligare felmoder och förbättra den förebyggande diagnostiken.
Analysera stora datamängder och tidsseriedata från turbiner.
Arbeta med interna analysverktyg samt programmering i Python och blockprogrammering.
Samarbeta med tekniska experter för att omsätta teknisk kunskap till effektiva analyslösningar.
Underhålla och vidareutveckla befintliga analyser för att säkerställa hög kvalitet och träffsäkerhet.
Stödja diagnostikingenjörer med avancerade analysverktyg och tekniska lösningar. Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och trivs med att kombinera dataanalys, programmering och problemlösning. Du är analytisk, nyfiken och motiveras av att förstå komplexa tekniska system.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, elektronik, reglerteknik, datateknik, data science eller motsvarande.
Cirka 1–2 års relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av programmering i Python eller liknande språk.
God vana att arbeta med dataanalys och stora datamängder, exempelvis med Pandas eller NumPy.
Mycket god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Svenska är meriterande.
Erfarenhet av gas- och ångturbiner är meriterande, särskilt Siemens Energys MGT-plattform (SGT600–SGT800).
Kunskaper inom maskininlärning är ett plus.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Analytisk och lösningsorienterad.
Nyfiken och utvecklingsdriven.
Strukturerad och kvalitetsmedveten.
Samarbetsinriktad med god kommunikativ förmåga.
Självständig samtidigt som du uppskattar att arbeta i tvärfunktionella team.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Alexandra Linderalexandra.linder@unikresurs.se
070 727 49 79
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
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Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9995320