DHL Freight söker: Terminalarbetare dagtid, Gateway
2025-08-22
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.
Arbetsuppgifter och ansvar
Vad roligt att du är intresserad av arbete hos oss!
Dina arbetsuppgifter som terminalarbetare innebär att utföra terminalhantering av sändningar såsom lastning, lossning, truckning, scanning och kontroll av gods. Vi strävar alltid efter att förbättra service, produktivitet och processefterlevnad.
Profil & Bakgrund
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Har en truckutbildning enligt TLP10 och minst får köra truck typerna A2-4 & B1.
Har god datorvana.
Körkort, B-behörighet.
Meriterande om du har erfarenhet inom transport/logistik samt att du har erfarenhet att framföra terberg-truck.
Nedan kännetecknar dig som person:
Älskar utmaningar och har ambitioner
Visar engagemang och uthållighet
Är strukturerad och resultatorienterad
Brinner för att kollegor och kunder är nöjda
Kommunicerar väl och är tydlig samt gillar att jobba i ett team
Tjänsten är tillsvidare med 100 % tjänstgöringsgrad. Vi tillämpar provanställning. Tjänsten är placerad i Västberga.
För jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Här finns mycket medarbetarengagemang samt humor och vi tycker om att fira våra framgångar. Vi är certifierade i Top Employer och Great Place to Work vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. Vi tar ansvar och är bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad.
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. I vår rekryteringsprocess kan du bli erbjuden att besvara en videointervju, vi hoppas att du genomför denna vid förfrågan då det ger oss ett ypperligt tillfälle at...
