Operativ inköpare till NG Nordic Gävle
NG Nordic bygger upp sitt lokala inköp i Gävle.
På NG Nordics anläggning i Gävle händer det mycket samtidigt. Produktion, logistik och den dagliga driften behöver fungera utan stopp och nu väljer bolaget att bygga upp en ny roll för att komma ännu närmare verksamheten. Nu söker man en operativ inköpare till anläggningen i Gävle.
Det handlar inte om strategiskt inköp långt från verksamheten eller långa processer i flera led. Här är tanken istället att inköp ska finnas nära människorna, produktionen och det som händer ute på golvet varje dag.
"Någon som får saker att hända"
Rollen som operativ inköpare blir en viktig del i det dagliga arbetet där tempot stundtals är högt och behoven snabbt kan förändras. Fokus ligger på inköp kopplat till den löpande driften, allt från underhållsmaterial, industridelar etc.
Det är också därför bolaget söker någon som trivs i industrimiljö och som tycker om att vara nära verksamheten.
Här behöver man vara en person som får saker att hända, har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt.
Rollen är ny och har skapats utifrån ett tydligt behov i organisationen. Målet är att bygga upp ett mer närvarande inköp där verksamheten får snabbare stöd i vardagen och där kommunikationen mellan produktion och inköp blir tätare.
Är du rätt person för uppdraget? Då hoppas vi att du skickar in en ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för operativa inköp kopplade till den dagliga driften på anläggningen.
Köpa in underhållsmaterial, industridelar och övriga förnödenheter.
Arbeta nära produktion och logistik för att säkerställa rätt material på rätt plats i rätt tid.
Hantera beställningar, uppföljning och leveransbevakning.
Samverka med medarbetare ute i verksamheten samt interna funktioner.
Avrop i inköpssystem och andra system kopplade till inköp och administration.
Stötta verksamheten i inköpsrelaterade frågor och hitta praktiska lösningar i vardagen
Bidra till att utveckla och bygga upp det lokala inköpsarbetet på anläggningen.
Ha löpande kontakt med leverantörer kring priser, leveranser och inköpsbehov.
Vara närvarande i verksamheten och skapa nära samarbete mellan inköp och produktion.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som trivs i en praktisk och verksamhetsnära roll där samarbete, tempo och problemlösning är en naturlig del av vardagen. Du är trygg i dig själv, har lätt för att ta kontakt med människor och gillar att arbeta i en miljö där det händer mycket.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av inköp inom industri, produktion eller tillverkande verksamhet.
Förståelse för operativa inköpsflöden och den dagliga driften i en industrimiljö.
Erfarenhet av att arbeta nära produktion, logistik eller underhåll.
God administrativ och organisatorisk förmåga.
Vana av att arbeta i affärssystem
Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera i ett högt tempo.
Ett lösningsorienterat och prestigelöst arbetssätt.
God kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med olika funktioner.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet från återvinning, industri eller annan verksamhet där inköp sker nära den dagliga produktionen.
Arbetet utgår främst från Gävle med närvaro även på anläggningen i Katrineholm. Därför krävs både B-körkort och tillgång till egen bil.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Tjänsten är ett konsultuppdrag via AxÖ Consulting, men ambitionen är långsiktig. För rätt person finns möjligheten att på sikt gå över i anställning hos NG Nordic. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig: Christian Martinsson: Christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
