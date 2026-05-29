Stödpedagoger till LSS-verksamheter i Uppsala
2026-05-29
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag? Hos oss får du arbeta nära individen och bidra till ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet, varje dag.
Om verksamheten
Vi söker nu två stödpedagoger till två av våra LSS-verksamheter: Vänortsgatan 97 och Otto Myrbergs väg 12.
Vänortsgatan 97 är ett serviceboende beläget i Flogsta-Ekeby. Området erbjuder närhet till natur, grönområden och motionsspår. Här erbjuds aktiviteter både i grupp och individuellt utifrån de boendes önskemål.
Otto Myrbergs väg 12 är en gruppbostad i Rickomberga med fem boendeplatser för vuxna med LSS-beslut. Verksamheten finns i ett flerfamiljshus och erbjuder gemensamma utrymmen för social samvaro och aktiviteter. Här finns personal tillgänglig dygnet runt.
Arbetstiderna är schemalagda och omfattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att skapa trygghet, utveckling och livskvalitet för andra. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kompetens och individfokus står i centrum.
ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
ett engagerat team och en arbetsplats med fokus på utveckling
möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesrollPubliceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du nära de boende och utgår från varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Du arbetar strukturerat och pedagogiskt för att stärka självständighet och delaktighet i vardagen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
säkerställa att varje persons behov och önskemål tillgodoses
ge stöd i dagliga aktiviteter, personlig omvårdnad och hushållssysslor
upprätta, följa upp och uppdatera genomförandeplaner tillsammans med brukaren
arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt TAKK
pedagogiskt leda och inspirera kollegor i arbetet med struktur och bildstöd
samverka med anhöriga och andra aktörer i brukarens nätverk
arbeta salutogent och utifrån individens styrkor och förmågor
bidra till ett gott teamarbete och en trygg arbetsmiljöKvalifikationer
Skallkrav
utbildning som stödpedagog (200 YH-poäng) eller motsvarande utbildning med minst 60 hp inom pedagogik
erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS
erfarenhet av arbete med AKK
kunskap om lågaffektivt bemötande
goda kunskaper i svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är initiativtagande och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd i din kommunikation och bidrar till ett gott arbetsklimat. Samtidigt är du kreativ och bidrar med idéer som utvecklar verksamheten och skapar mervärde för de boende.
Upplysningar
Vänligen ange i din ansökan vilken av verksamheterna du är mest intresserad av.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lovisa Djärv, 018-7263864.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-7263957.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328040".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2
)
753 21 UPPSALA
