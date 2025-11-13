DevOpsingenjör till Samhällskritiskt Bolag i Göteborg!
Har du några års erfarenhet av DevOpsutveckling och vill ta nästa steg i karriären? Är du dessutom en person som uppskattar att jobba tillsammans i team. Vi söker nu en DevOps-ingenjör till vår kund som arbetar med digitala lösningar för tjänster som gör skillnad i samhället. Låter det intressant? Skicka in din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN:
Som DevOpsingenjör blir du en del av ett engagerat bolag som utvecklar och underhåller mjukvarulösningar för viktiga samhällstjänster, där du kommer agera bryggan mellan utveckling och support. I rollen kommer du ansvara för pipelines och automatiska programvarubyggnationer samt säkerställa att vår kunds omfattande testmiljöer fungerar smidigt - från server till klient, primärt i Windowsmiljö.
Du kommer arbeta nära utvecklare och testare, med fokus på att underlätta samarbetet mellan utveckling och support. Rollen innebär att driva och förbättra automatisering, övervaka system och bidra till att de interna system fungerar stabilt.
Mer specifikt kommer du att:
Utveckla och underhålla kundens miljöer och infrastruktur för optimal produktivitet.
Driva automatisering - från kodvalidering till leverans.
Samarbeta med kundens utvecklingsteam och driva DevOpsarbete enligt bästa praxis.
Vi SÖKER DIG SOM:Har en kandidat- eller civilingenjörsutbildning inom IT, datateknik eller motsvarande.
Har minst 3 års erfarenhet av DevOpsarbete.
Har goda kunskaper inom mjukvaruutveckling i C# .NET.
Har kompetens inom databasutveckling.
Har erfarenhet av att arbeta med Windows Server och/eller Linux.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du:
Tidigare har arbetat med administration av Azure DevOps Server.
Har god förståelse för pipelines, automatisering och CI/CD-verktyg.
Har erfarenhet av Kubernetes och/eller Docker.
Vidare ser vi för att lyckas i rollen att du är en teamspelare som uppskattar att jobba tillsammans med andra. Som person är du nyfiken, engagerad och tar gärna initiativ för att driva saker framåt. När problem uppstår fokuserar du på lösningar och hittar vägar framåt tillsammans med kollegor och andra intressenter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
Denna befattning kan kräva att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid, som högst 3 månader.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
