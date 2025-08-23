DevOps Engineer till spännande företag
Vill du vara med och bygga framtidens DevOps-miljöer? Vi söker en kunnig och engagerad DevOps Engineer som brinner för automation, säkerhet och moderna moln- och containerlösningar.
OM TJÄNSTEN
Som konsult kommer du att ansvara för att designa, implementera och vidareutveckla infrastruktur och deploymentsprocesser med hjälp av de senaste DevOps-verktygen och best practices.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att effektivisera mjukvarans leveransflöden, höja säkerheten och skapa tillförlitliga system - i nära samarbete med utveckling, drift och säkerhetsteam.
Du erbjuds
Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och förmåner som våra konkurrenter inte kan matcha. Detaljer om lön och andra förmåner diskuteras vidare i processen.
Dina arbetsuppgifter
Containerisering & Orkestrering
• Bygga, drifta och optimera Docker-containrar och Kubernetes-kluster.
• Konfigurera och underhålla Cilium för nätverk och säkerhetspolicies.
• Implementera service discovery och nätverkshantering med Consul.
CI/CD & Deployments
• Designa och underhålla GitLab CI/CD-pipelines.
• Effektivisera deploymentsflöden för högre tillförlitlighet.
• Hantera trafikstyrning och lastbalansering via Traefik och NGINX.
Säkerhet & Nätverk
• Implementera best practice för säkerhet i containeriserade miljöer.
• Hantera API-gateways och reverse proxies (Traefik, NGINX).
Infrastruktur & Automation
• Bygga och underhålla infrastruktur med Terraform och Ansible.
• Säkerställa skalbarhet, prestanda och säkerhet genom automation.
Monitoring & Felsökning
• Felsöka system och applikationer i moln- och containerlösningar.
• Optimera driftsatta system för högsta tillgänglighet och prestanda.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av Linux-administration.
• Har goda kunskaper i Kubernetes och containerorkestrering.
• Har erfarenhet av Docker och containeriserad applikationsdrift.
• Har erfarenhet av att bygga och underhålla CI/CD-pipelines i GitLab.
• Har praktisk erfarenhet av Terraform och Ansible (IaC).
• Har kunskap i Cilium för Kubernetes-nätverk och säkerhet.
• Har erfarenhet av Consul för service discovery.
• Har förståelse för Traefik och NGINX.
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har:
• Grundläggande kunskaper i JavaScript för debugging eller enklare utvecklingsuppgifter.
För att lyckas i rollen har du följande egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
