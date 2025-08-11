DevOps Engineer/Systemutvecklare
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu initiativtagande och drivna problemlösare för arbete med design och utveckling av vår IT-miljö. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare med fokus på införande och utvecklande av digitala verktyg hör du till ett utvecklarteam inom avdelningen för teknik. Teamet har för uppdrag att utveckla nya verktyg och lösningar i samarbete med användarna. Vi arbetar agilt i sprintar tillsammans med andra team enligt SAFe-ramverket. Vi har också ett naturligt fokus på IT-säkerhet.
I rollen som systemutvecklare kommer dina huvudsakliga ansvarsområden att omfatta systemdesign, säkerhetsimplementering, utveckling av nya funktioner samt förvaltning av befintliga system. Dessa uppgifter kommer huvudsakligen att utföras i form av:
Utvecklingsarbete i Linux- och Windowsmiljöer
Versionshantering av kod och leverans för Gitlab, Jenkins m m
Insynkning och artefakt-hantering
Konfigurering av testramverk och automatiserade tester
Automatisering och integrering till andra system
Vi erbjuder en innovativ IT-miljö där du får möjlighet att samarbeta med kunniga och erfarna kollegor. På FRA har vi stark sekretess och det är viktigt att du känner dig bekväm med att hantera det.
Du kan
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med IT-inriktning alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling och/eller systemadministration
Arbetat med systemutveckling och/eller systemadministration
Goda kunskaper kring utvecklarstödverktyg och konfiguration av dessa
Goda kunskaper kring versionshantering av kod och leverans
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Då teamet ansvarar för utvecklingsstödjande komponenter och applikationer för främst Linux men även Windows ser vi att du har erfarenhet av utvecklingsarbete i de miljöerna . Teamet kommer att ha ansvar för hela utvecklingsmiljön.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av ett eller flera områden:
Containerlösningar (exv. Kubernetes)
Python eller andra programmeringsspråk
Automatiseringsverktyg (Terraform, Ansible eller andra verktyg)
Agila arbetsmetoder som SAFe eller Scrum
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Initiativtagande - Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Kreativ - Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar, bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 51 99 . Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-07
Referensnummer 2024FRA2286-5 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord : Devops, systemutvecklare, mjukvaruutvecklare, systemadministratör, IT säkerhet, Developer Experience, Linux. Ersättning
