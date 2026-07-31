Devops Engineer
Teleoffice Viewcom AB / Datajobb / Danderyd Visa alla datajobb i Danderyd
2026-07-31
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teleoffice Viewcom AB i Danderyd
, Solna
eller i hela Sverige
Om Customer First
På Customer First utvecklar vi en AI-driven kontaktcenter- och ärendeplattform för större företag.
Vår plattform körs i privata Kubernetes-kluster och bygger bland annat på MariaDB Galera, MaxScale, ArgoCD, CI/CD-pipelines och en hög grad av automation. Du kommer att arbeta med system där tillgänglighet, säkerhet och stabilitet är viktiga delar av vardagen.
Vi är ett team på drygt 30 personer och arbetar 100 procent från vårt kontor i Stockholm. Vi tror på nära samarbete, snabba beslutsvägar och att man utvecklas snabbast genom att arbeta tillsammans.
Om rollen
Vi söker dig som har arbetat praktiskt med Kubernetes och vill ta nästa steg inom DevOps och plattformsutveckling.
Du behöver inte vara expert på alla delar av vår tekniska miljö från början. Det viktigaste är att du har en bra teknisk grund, kan arbeta självständigt och vill utvecklas mot ett större ansvar för drift, automation och arkitektur.
Du kommer att arbeta tillsammans med utvecklare och andra tekniskt ansvariga med våra Kubernetes-miljöer, CI/CD-flöden, databaser, övervakning och interna automationsverktyg.
Exempel på vad du kommer att arbeta med
Drift och vidareutveckling av våra Kubernetes-miljöer
Förbättring av CI/CD- och deploymentflöden
Automation av återkommande och manuella arbetsuppgifter
Övervakning, felsökning och incidenthantering
Backup, redundans och hög tillgänglighet
Skript och interna verktyg, främst i Python
Förbättringar inom säkerhet, stabilitet och prestanda
Dokumentation av tekniska lösningar och arbetssätt
Vi tror att du har
Praktisk erfarenhet av Kubernetes, Docker och Linux
Arbetat med drift eller deployment av system i produktion
Grundläggande förståelse för CI/CD och GitOps
Förmåga att felsöka tekniska problem på ett strukturerat sätt
Erfarenhet av att skriva skript eller mindre verktyg, gärna i Python
Förståelse för automation och varför manuella moment bör minimeras
Grundläggande kunskap om nätverk, databaser och hög tillgänglighet
Ett intresse för systemdesign och långsiktig plattformsutveckling
Vi förväntar oss inte att du redan kan hela vår teknikstack.
Meriterande
Det är ett plus om du har arbetat med något av följande:
ArgoCD eller GitHub Actions
Helm eller Kustomize
Terraform, Pulumi eller annan Infrastructure as Code
Prometheus, Grafana eller centraliserad loggning
MariaDB, Galera eller andra databaslösningar med hög tillgänglighet
Node.js, TypeScript eller SQL
Privata Kubernetes-miljöer eller egen driftinfrastruktur
Vem vi tror att du är
Du är nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du vågar undersöka problem på egen hand, men förstår också när det är dags att ta hjälp eller diskutera en lösning med teamet.
Du tycker om att automatisera, förbättra och skapa struktur. Du behöver inte ha alla svar från början, men du har viljan och förmågan att sätta dig in i komplexa tekniska miljöer.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta praktiskt med Kubernetes i en verklig SaaS-plattform
En roll där du får växa inom DevOps, automation och systemarkitektur
Nära samarbete med utvecklare och tekniskt ansvariga
Möjlighet att påverka hur vår infrastruktur och våra arbetssätt utvecklas
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Möjlighet till aktieoptioner för rätt kandidat
Vill du arbeta med Kubernetes, automation och affärskritiska system och samtidigt fortsätta utvecklas tekniskt? Då vill vi gärna höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Via mejl
E-post: careers@customerfirst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Devops Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleoffice Viewcom AB
(org.nr 556653-8558)
Golfvägen 2 (visa karta
)
182 31 DANDERYD Arbetsplats
Customer First AB Jobbnummer
10017572