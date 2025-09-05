DevOps Engineer
2025-09-05
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
We are now looking for a DevOps Engineer for the IKEA Knowledge Graph.
Competence description
Azure Cloud Expertise:
Design, build, and manage scalable, secure, and cost-efficient infrastructure on Microsoft Azure.
Utilize Azure services like Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Functions, Azure APIM, Azure Databricks, Azure Key Vault,
Manage resource provisioning, scaling, and cost optimization using Azure tools.
Containerization and Orchestration:
Deploy and manage containerized applications using Docker.
Design and maintain Helm charts for Kubernetes resource configuration.
Build and maintain Kubernetes clusters, ensuring reliability, scalability, and security.
Event-Driven Systems:
Leverage sidecar patterns like Dapr to build event-driven microservices and data models
Deploy and integrate pub/sub messaging components like Azure Service Bus, Event Grid, or Kafka for efficient event routing and processing.
Ensure scalability and fault tolerance by implementing resilient infrastructure for event-driven workloads
CI/CD Pipelines:
Develop and maintain CI/CD pipelines using GitHub Actions.
Automate build, test, and deployment workflows for multiple environments.
Optimize pipelines for performance and ensure compliance with best practices.
Disaster Recovery and Backup Management
Test and refine recovery plans to minimize downtime in case of failures.
Design and implement robust disaster recovery and backup solutions to ensure business continuity.
Security Implementation:
Implement DevSecOps practices, including integrating security tools into CI/CD pipelines.
Manage secrets and sensitive information securely using Azure Key Vault and similar tools.
Perform vulnerability assessments and ensure adherence to compliance standards.
Enforce OWASP security standards to address common web application vulnerabilities such as SQL injection, XSS, CSRF, and more.
Monitoring and Incident Management:
Set up monitoring and alerting systems using tools like Splunk, Prometheus, and Grafana.
Ensure high availability and reliability of applications and services with proactive incident management.
Collaboration and Support:
Collaborate with developers to enhance application performance and deploy code seamlessly.
Provide expertise in troubleshooting infrastructure and application issues.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
