Detaljchef till Markverkstaden Karlsborg
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2026-07-02
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Vi söker en chef till vår nya Detalj Fälttele/Stöd Specialförband vid Markverkstad Skaraborg
Är du en erfaren ledare och trivs med intressanta och varierande arbetsuppgifter. Hos oss erbjuds stora möjligheter att utvecklas i ditt chefs- och ledarskap.
Vad kan vi erbjuda dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstadsenheten är en del av Armén och ansvarar för underhåll av Försvarsmaktens fordon, markmateriel och flygbasmateriel samt levererar tekniskt systemstöd. Markverkstad Skaraborg består av cirka 130 medarbetare och verksamheten arbetar huvudsakligen mot förband inom Karlsborgs garnison.
Från och med den 1 januari 2026 ingår den nya Detalj Fälttele/Stöd SF i Markverkstad Skaraborg med placeringsort Karlsborg.
Detaljen består av två verksamhetsområden:
• Fältteleverksamheten, som ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll av sambandsmateriel i fordon och personburen utrustning. Arbetet omfattar bland annat internkommunikationssystem i Försvarsmaktens fordon samt olika radiosystem.
• Stöd Specialförband, som genomför underhåll, stöd och tekniska tjänster till specialförbandsverksamheten och dess materiel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och utveckla två verksamhetsområden med olika uppdrag, kompetenser och förutsättningar. Som detaljchef har du en central roll i den dagliga verksamheten där du ansvarar för att koordinera och prioritera arbetet inom detaljens olika verksamhetsområden och pågående projekt. Du behöver därför kunna växla mellan strategiskt och operativt ledarskap samt skapa en gemensam riktning för detaljens fortsatta utveckling. Du kommer vara en del av Markverkstads Skaraborgs ledningsgrupp och ha ett nära samarbete med övriga chefer, produktionsledning, handläggare på teknik- och vidmakthållandekontor samt handläggare på FMV.
Du ansvarar bland annat för;
• Att medarbetarna utvecklas mot gemensamt uppsatta mål
• Att följa upp pågående produktion inom detaljen och återrapportera till högre chef
• Samverka inom verkstaden samt övriga aktörer i materielflöden inom Försvarsmakten
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Att implementera verksamhetsstyrningar i verksamheten.
• Medverka vid avdelningens ekonomiska uppföljnings- och prognosarbete.
KRAV Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
• Lägst gymnasieutbildning inom ett område som av arbetsgivaren bedöms relevant
• Relevant och aktuell erfarenhet av chefsbefattning med personalansvar
• God erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
• B-körkort
• God kommunikativ förmågaDina personliga egenskaper
Du är öppen, prestigelös, har coachande ledarstil och jobbar kontinuerligt mot att förbättra verksamheten. Självklart bidrar du till ett positivt arbetsklimat samt tar plats och ansvar för helheten i ledningsgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och det är viktigt för dig att skapa och ge förutsättningar för ett bra teamarbete. Vi står under stor tillväxt så förändringsarbete kommer vara en stor del av din vardag därför behöver du vara trygg i din ledarroll samt trivas med att samarbeta både internt och externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens lednings- och sambandssystem
• Goda kunskaper i Engelska
• Kännedom om Försvarsmaktens verkstadsdrift och materielunderhåll
• Erfarenhet av Försvarsmaktens olika IT-systemÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Joakim Borg: 070 830 66 02
Fackliga företrädare SACO: Ali Hemen OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
546 30 KARLSBORG Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9988238