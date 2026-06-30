Destinationsvärd till Bykrogen i Österslöv
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2026-06-30
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Destinationsvärd till Bykrogen i Österslöv
Vill du vara med och skapa gästupplevelser som människor minns?
På Bykrogen i Österslöv tror vi att det är människorna som gör den stora skillnaden. Vi söker nu en destinationsvärd som vill ge våra gäster ett varmt, personligt och professionellt bemötande – från första välkomnandet till sista avskedet.
Bykrogen ligger i Österslöv, endast cirka 10 minuter med buss norr om Kristianstad.
Om rollen
Som destinationsvärd är du ansiktet utåt för Bykrogen och en viktig del av gästernas upplevelse. Rollen är varierad och kombinerar hotell, restaurang och konferens. Du arbetar nära både gäster och kollegor och ser till att allt flyter smidigt under dagen.
Eftersom vi är en mindre verksamhet hjälps vi åt där det behövs. Därför söker vi dig som är prestigelös, ansvarstagande och trivs i en miljö där arbetsuppgifterna kan variera.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Checka in och ut hotellgäster.
Ge personlig service och hjälpa gäster med frågor och önskemål.
Ta beställningar och samarbeta med köket under restaurangservice.
Förbereda restaurang och konferenslokaler.
Säkerställa att lokaler och gemensamma ytor håller hög kvalitet.
Hjälpa till med disk och andra praktiska arbetsuppgifter när det behövs.
Bidra till ett bra samarbete och en sömlös gästupplevelse genom tydliga överlämningar mellan arbetspass.
Vi söker dig som
Brinner för service och värdskap.
Är positiv, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Trivs med ett varierande arbete och ett stundtals högt tempo.
Har god svenska i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Erfarenhet från hotell, restaurang eller konferens är ett plus, men din personlighet och inställning är det viktigaste.
Hos oss
På Bykrogen bygger vi vår kultur på värdskap, omtanke och lagarbete. Vi hjälper varandra, tar ansvar och gör det lilla extra för att varje gäst ska känna sig sedd och välkommen.Så ansöker du
Skicka din ansökan till andre@wildcarduntap.com
.
Märk ämnesraden: Destinationsvärd Bykrogen
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: andre@wildcarduntap.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Destinationsvärd Bykrogen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wildcard Untap AB
(org.nr 559454-8264), https://wildcarduntap.com/ Jobbnummer
9985738