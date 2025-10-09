Depåchef till Lambertsson i Umeå
2025-10-09
Vill du leda och utveckla regionens största depå - mitt i en expansiv marknad i norra Sverige? Vi söker nu en tydlig, affärsdriven och handlingskraftig depåchef till Lambertsson i Umeå. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, struktur och operativt ansvar i en central roll där du driver tillväxt, bygger kultur och stärker Lambertssons position som den självklara partnern inom bygg- och industrilösningar i regionen.
Om rollen
Som depåchef i Umeå har du det övergripande ansvaret för att driva, leda och utveckla Lambertssons verksamhet i området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvar för personal, resultat och budget för Umeådepån.
Leda, motivera och utveckla ditt team på runt 13 medarbetare mot gemensamma mål.
Säkerställa effektiv drift, struktur och lönsam tillväxt.
Driva förändrings- och förbättringsarbete med fokus på kundnöjdhet, säkerhet och kvalitet.
Aktivt arbeta med försäljning, kundrelationer och affärsutveckling.
Skapa struktur i arbetssätt, processer och uppföljning - från offert till avslut.
Bidra till regionens ledningsgrupp och delta i strategiska beslut för region nord.
Du rapporterar direkt till biträdande regionchef nord.
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och resultatinriktad ledare med en stark förmåga att skapa struktur, engagemang och ordning i vardagen. Du är beslutsam och prestigelös - en person som leder genom tydlighet, ansvar och delaktighet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av personalansvar och att leda team.
Starkt affärsmannaskap och erfarenhet av B2B-försäljning.
Förståelse för bygg-, industri- eller rentalbranschen.
Vana av att arbeta med budget, kalkyler och ekonomisk uppföljning.
Förmåga att driva förändring och skapa struktur i verksamheten.
God kommunikativ förmåga och förmåga att bygga förtroende internt och externt.
B-körkort samt god datorvana.
Om Lambertsson
Lambertsson är en ledande aktör inom bygg- och industrilösningar och ett dotterbolag inom Peabkoncernen, med depåer över hela Sverige från Malmö till Kiruna. Vi strävar efter att vara marknadens främsta uthyrare och leverantör inom området. Vår passion för kvalitet och yrkesskicklighet gör oss till en pålitlig partner för våra kunder och leverantörer.
Läs mer om Lambertsson på företagets hemsida: https://lambertsson.com/
Placeringsort för tjänsten är i Umeå.
Lambertsson har i denna rekrytering valt att samarbeta med Awexia Executive Search. Alla frågor avseende tjänsten hänvisas till Ida Edlund som är ansvarig rekryteringskonsult via mail: Ida.edlund@awexia.com
alternativt telefon +46 72 212 23 59 eller Linnéa Nilsson via mail: Linnea.nilsson@awexia.com
alternativt telefon +46 76 774 36 06. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
(org.nr 559233-5060), https://awexia.com Arbetsplats
Awexia Kontakt
Ida Edlund ida.edlund@awexia.com +46 72-212 23 59 Jobbnummer
9548147