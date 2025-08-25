Depåchef till Lambertsson i Frihamnen
Vill du leda och utveckla en unik depå - strategiskt placerad mitt i Stockholm city? Vi söker nu en prestigelös, handlingskraftig och strukturerad depåchef till Lambertsson i Frihamnen. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, samarbete och operativt ansvar för att skapa tillväxt och stärka Lambertssons varumärke på den lokala marknaden - mitt i hjärtat av några av Sveriges största byggprojekt.
Om rollen
Som depåchef i Frihamnen får du ett helhetsansvar för att driva, leda och utveckla Lambertssons verksamhet i området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvar för personal, resultat och budget för Frihamnens enhet.
Leda, motivera och utveckla ett team på tre personer.
Skapa affärsstruktur och processer - från offert till uppföljning.
Driva förändrings- och förbättringsarbete med fokus på lönsamhet och kundnöjdhet.
Aktivt arbeta med försäljning, kundbearbetning och förhandlingar.
Säkerställa korrekt projektuppföljning och god ekonomisk kontroll.
Bygga nätverk med entreprenörer och aktörer i centrala Stockholm och stärka Lambertssons lokala närvaro.
Vara en engagerad ledare som bygger kultur och struktur.
Du rapporterar till Regionchef Öst & vice VD.
Vi söker dig som är en trygg och prestigelös ledare som gillar att arbeta i verksamheten, drivs av att förbättra resultat och trivs i en roll med helhetsansvar - för såväl personal som lönsamhet och kundrelationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av personalansvar och ledarskap.
Starkt affärsmannaskap och vana att arbeta med B2B-försäljning.
Förståelse för byggbranschen, byggprocesser och deras behov.
Erfarenhet av budgetarbete, kalkyl och ekonomisk uppföljning.
Entreprenöriell läggning och vana att bygga struktur i vardagen.
Teknikintresse och engagemang för hållbarhet och arbetsmiljöfrågor.
Datavana och B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från rental-branschen eller närliggande teknisk/operativ verksamhet.
Om Lambertsson
Lambertsson är en ledande aktör inom bygg- och industrilösningar, med depåer över hela Sverige från Malmö till Kiruna. Vi strävar efter att vara marknadens främsta uthyrare och leverantör inom området. Vår passion för kvalitet och yrkesskicklighet gör oss till en pålitlig partner för våra kunder och leverantörer.
Läs mer om Lambertsson på företagets hemsida: https://lambertsson.com/
Placeringsort för tjänsten är i Stockholm, Frihamnen.
Lambertsson har i denna rekrytering valt att samarbeta med Awexia Executive Search. Alla frågor avseende tjänsten hänvisas till Ida Edlund som är ansvarig rekryteringskonsult via mail: Ida.edlund@awexia.com
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
(org.nr 559233-5060), https://awexia.com Arbetsplats
Awexia Kontakt
Ida Edlund ida.edlund@awexia.com +46 72-212 23 59 Jobbnummer
9474807