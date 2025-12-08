Depåchef
Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
LB Maskiner startade sin resa i Gävle 2012, då den första maskinen hyrdes ut. Sedan dess har vi vuxit både i utbud och geografisk räckvidd. Idag hyr vi ut alla typer av bygg- och entreprenadmaskiner och vår målsättning är att alltid erbjuda maskiner av hög kvalitet till rätt pris - med en service som överträffar kundens förväntningar.
Bakom detta står vårt engagerade team, där servicekänslan genomsyrar hela verksamheten. Med kunnig uthyrningspersonal som hjälper kunder att hitta rätt maskiner, egen servicepersonal som tar hand om våra maskiner och servicebilar som snabbt kan rycka ut om något skulle hända. Hos oss är det människorna som gör skillnaden - och nu finns chansen att få driva och utveckla verksamheten då vi söker en ny depåchef, kanske är det dig vi söker?Arbetsuppgifter
Som Depåchef har du det övergripande ansvaret för verksamheten i Gävle och Sandviken. Som Depåchef växlar du mellan att leda teamet och själv vara aktiv i den operativa driften. Du blir en nyckelperson för att utveckla kundrelationer, driva försäljning och säkerställa att verksamheten är effektiv och lönsam.
Du leder och inspirerar teamet samtidigt som du har budget- och resultatansvar för verksamheten. En viktig del av jobbet kommer vara att arbeta aktivt för att utveckla våra starka kundrelationer och skapa lönsamma affärer. Vi söker dig som är en naturlig ledare och gillar försäljning. Det är en fördel om du redan har etablerade kontakter inom byggbranschen i vår region.
Vi erbjuder en spännande roll med stort ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av en arbetsplats där din insats gör skillnad och där du får vara med och utveckla verksamheten. Tjänsten är placerad i Gävle med ansvar även för Sandviken.
Du känner dig trygg i Officeprogrammen och är bekväm med att lära dig nya system. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i såväl tal som skrift. För att kunna utföra tjänsten krävs det B-körkort.Profil
För att lyckas i rollen behöver du vara en person som gillar att bygga långsiktiga kundrelationer, samtidigt som du inspirerar teamet till samarbete och gemensamma mål. Du har ett starkt fokus på lönsamhet och tar initiativ när det behövs. Ordning och reda är en självklarhet för dig, och du ser till att skapa struktur i vardagen. Du är van vid att arbeta självständigt och tar ansvar för dina uppgifter.
Gymnasieutbildning är ett krav, vidareutbildning är meriterande men inte avgörande - erfarenhet och personlighet är det viktigaste för oss i denna rekrytering.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning och Rekrytering AB, för mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Elin Broqvist 073-351 27 47. Din ansökan gör du via www.clockworkpeople.se.
Sista ansökningsdag är 11 januari.
