Den Gyldene Freden söker kock
2026-03-08
Den Gyldene Freden har serverat svensk husmanskost sedan år 1722. Såväl kända kulturpersonligheter som långväga besökare och lokala stamgäster söker sig till våra anrika lokaler i Gamla Stan för att njuta av den goda maten och den genuina atmosfären - till vardags eller vid högtidliga tillfällen. Vi som arbetar på Den Gyldene Freden är stolta över vårt arv och vi jobbar hela tidenför att utveckla klassiska smaker till mat av idag. Vår filosofi är att det får ta tid att laga och äta god mat. Influenserna kommer från hela världen, men basen är det nordiska köket på vårt personliga sätt, med stor hänsyn till råvaror, ursprung och hantverk. Nu söker vi en kock som känner sig säker i det klassiska köket. Vi ser även att du är noggrann och engagerad i ditt yrke.
Vi erbjuder dig att få jobba med riktigt bra råvaror, bra uppstyrd verksamhet med en hjärtlig stämning. Nu söker vi en duktig servicekock med breda kunskaper i det traditionella köket. Här lagar vi mat från grunden och sätter smaker och hantverket i fokus. Du kommer att vara delaktig i alla delar. Allt från mice en place på dagarna till service på kvällarna.
Tjänsten kommer att tillsättas omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@gyldenefreden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DGF Restauranger AB
(org.nr 556022-5772), http://www.gyldenefreden.se
Österlånggatan 51 (visa karta
)
111 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9783411