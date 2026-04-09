Demokratiambassadör
2026-04-09
Vill du göra skillnad på riktigt? Är du ung (18-24 år), nyfiken och vill engagera dig? Du behöver inte kunna allt om politik - det viktigaste är att du bryr dig!
Nu söker vi två unga demokratiambassadörer, kanske är det något för dig?
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Du kommer att:
* prata med unga om viktiga frågor
* möta ungdomar på skola, jobb och andra platser
* lära dig hur val och demokrati fungerar
* skapa aktiviteter för unga på biblioteket
Du är en av två demokratiambassadörer. Ni kommer att utgå från biblioteket. Ni kommer att ha handledare på biblioteket som stöd i projektet. Arbetstiden varierar beroende på vad ni vill genomföra. Vi har ett uppehåll några veckor under sommarsemestern.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan arbeta självständigt. Har du tidigare erfarenhet av liknande uppgifter är det meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Observera att du som söker måste vara folkbokförd i Tranemo kommun.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid. ca 6-8 timmar i veckan, med uppehåll några veckor under sommaren. Arbete på helger och kvällar kan förekomma
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317344".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
Tranemo Kommun Kontakt
Nås via Tranemos växel
Facklig företrädare 0325-57 60 00
