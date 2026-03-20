Demand Planner
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Till vår kund i Gävleområdet söker vi nu en Regional Demand Planner. I rollen ansvarar du för att driva planeringsprocessen i täta globala samarbeten. Rollens huvudfokus syftar till att skapa struktur, säkerställa god framförhållning och stödja verksamheten med kvalitativa underlag för produktion och lagerhållning.
I arbetet ingår också att:
• Samordna och leda S&OP-processen tillsammans med globala säljteam.
• Analysera trender och data i moderna planeringsverktyg för att ta fram precisa prognoser för framtida behov.
• Omvandla inkommande behov från säljorganisationen till en sammanhållen och genomförbar plan för efterfrågan.
• Följa upp och optimera nyckeltal såsom fill rate, prognosprecision, lagernivåer och rörelsekapital.
• Driva förbättringsinitiativ inom processer, systemstöd och dokumentation för att stärka det regionala planeringsarbetet.
• Agera strategisk partner till både säljorganisationen och det globala Supply Chain-teamet.
Uppdraget startar så snart som möjligt och löper initialt i 6 månader, med goda chanser till förlängning. Du blir anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund.Profil
Du trivs i en analysdriven roll där statistik, samarbete och struktur är centrala delar i arbetet. För att lyckas ser vi att du har teknisk förståelse, ett starkt affärsintresse och förmåga att skapa och upprätthålla relationer på både regional och global nivå.
Vi ser att du som söker har:
• Relevant utbildning inom Supply Chain Management, logistik, industriell ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Goda kunskaper i prognos- och planeringsarbete, gärna från en roll som Supply Chain.
• Förmåga att se samband i data och förstå hur siffror påverkar både produktion och resultat.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• Erfarenhet av ha arbetat i SAP (meriterande men inget krav)Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-03-31. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tilda Jonsson på eller tilda.jonsson@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
