deltidspersonal lager

2025-11-03
Är du en driven och samarbetsvillig person som söker ett flexibelt extrajobb inom lager och logistik? Vill du vara en del av ett team som jobbar mot gemensamma mål och är tillgänglig för pass på dagtid? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu dig som har en annan huvudsysselsättning på minst 50%, exempelvis studerar eller har en deltidsanställning, och vill arbeta extra 2-3 dagskift i veckan.
Detta är ett flexibelt extrajobb där du hjälper till att täcka upp vid arbetstoppar och frånvaro hos våra kunder där huvudsakliga ansvarsområden:
Truckkörning (om truckkort finns)
Orderplock och ordermottagning
In- och utleverans av gods
Sedvanliga lageruppgifter
Vi ser att du har god flexibilitet och kan ta pass på dagtid 2-3 gånger i veckan.
Ansvarsområden
Vi söker dig som:
Är flexibel och tillgänglig för arbete på kort varsel under dagtid
Har truckkort A+B (ett stort plus, men inget absolut krav för alla uppdrag)
Är kommunikativ och samarbetsvillig, då vi ofta arbetar i team
Har erfarenhet från tidigare lagerarbete eller truckkörning
Det är meriterande om du:
Har truckkort A+B
Har B-körkort och tillgång till bil.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för denna tjänst behöver du:
Ha en annan huvudsysselsättning på minst 50% (studier, annat arbete etc.)
Behärska svenska i tal och skrift
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
