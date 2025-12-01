Deltidsjobb stall - morgonpass vardagar, Svedala
2025-12-01
Deltidsjobb i stall - morgonpass vardagar (Svedala)
Arbetstid: ca kl. 7.30-11.00, måndag-fredag
Lön: Avtalsenlig
Vi söker dig som bor i närområdet - gärna inom ett par mil och att du enkelt kan ta dig hit på morgonen - och som vill arbeta några timmar på förmiddagarna i vårt trevliga stall. Du trivs med rutiner, gillar att hålla ordning och mår bra av att börja dagen i en lugn och lantlig miljö.
Vi söker dig som är:
Ärlig, lugn och pålitlig
Plikttrogen och kommer i tid
Någon med jämnt och gott humör
Trygg runt hästar och tycker om att göra rent boxar
Intresserad av att tjäna lite extra på ett meningsfullt arbete
Pensionärer är varmt välkomna att söka, men det är inget krav - viktigast är att du är stabil, ansvarstagande och tycker om att arbeta praktiskt.

Dina arbetsuppgifter
Mocka och göra rent boxar
Lätta stallsysslor
Eventuellt andra enkla uppgifter beroende på erfarenhet
Låter det här som något för dig?
Skicka ett mejl med personligt brev och referenser, där du berättar varför du passar för jobbet.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@svedvet.se Arbetsgivarens referens
