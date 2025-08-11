Deltidsjobb för student - Ekonomiassistent
Studerar du ekonomi på universitet eller högskola och vill ha ett givande och flexibelt deltidsjobb vid sidan av studierna? Vi söker nu en ekonomiassistent på deltid till vår kund i centrala Stockholm. Här får du en långsiktig tjänst där du både utvecklas och lär dig mycket, samtidigt som du blir en del av ett härligt ekonomiteam på ett spännande bolag.
Omfattning: Ca 16 timmar i veckan
Start och längd: Början av september, långsiktigt behov tillsvidare.
Övrigt: Du förväntas vara på plats en halv dag i veckan på kundens kontor i centrala Stockholm. Resten av tiden har du möjlighet att arbeta på distans för att på bästa sätt kunna kombinera med studierna. Vilka dagar och tider du väljer är flexibelt, men kunden ser gärna att du arbetar 1-2 dagar under de första vardagarna varje månad i samband med bokslut.
Vi tillämpar löpande urval och processen kan komma att avslutas snabbt, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Dina arbetsuppgifter
Hantera leverantörsreskontra
Enklare bokföring
Kvitto- och utläggshantering
Back-up för kundreskontra
Vi söker dig som:
Studerar ekonomi eller liknande på universitet eller högskola, det är fördelaktigt om du är i mitten av din utbildning
Har grundläggande förståelse för ekonomiska begrepp
Tidigare erfarenhet inom ekonomi är mycket meriterande, men inget krav
Behärskar svenska och engelska flytande
Vi söker dig som är självständig, initiativtagande och trivs med att äga dina egna arbetsuppgifter. Du är kvicktänkt och har både detaljfokus och förmågan att se helheten. Som person är du social och trevlig, och finns till hands för att svara på frågor och bidra i samarbeten vid behov, samtidigt som du arbetar effektivt och noggrant på egen hand.
När du blir en av oss
Som konsult hos Eqonomy/Wise Professionals erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos Eqonomy/Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning.
Om du vill veta mer
Har du frågor om rollen kontakta hanna.linde@wise.se
. För att söka rollen klicka på "sök rollen", samt bifoga CV. Notera att personligt brev inte är obligatoriskt i denna ansökningsprocess. I konsultvärlden går saker ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan, varmt välkommen att söka!
Ser fram emot att höra från dig!
