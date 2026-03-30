Deltidsbrandman Arboga
2026-03-30
Nu söker vi räddningstjänstpersonal i beredskap - hos oss på Räddningstjänsten Mälardalen i Arboga Publiceringsdatum2026-03-30Beskrivning
Vi söker deltidsbrandmän till Räddningstjänsten Mälardalens verksamhet i Arboga!
Som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) har du ett uppdrag vid sidan av ditt arbete och rycker ut vid larm i det område där du bor och arbetar.
Du blir en del av ett arbetslag som tillsammans ansvarar för att genomföra räddningsinsatser och bidra till trygghet i samhället.
Om arbetet
Att vara deltidsbrandman innebär att du lever/jobbar och verkar i din vardag som vanligt, men under vissa veckor har du beredskap. Det betyder att du ska kunna rycka ut när larmet går - oavsett tid på dygnet.
När du har beredskap har du med dig din personsökare och behöver kunna ta dig till brandstationen på 5 minuter. Därifrån åker du tillsammans med dina kollegor ut på olika räddningsinsatser.
Det kan handla om bränder i byggnader, fordon eller i skog och mark. Du kan också möta trafikolyckor, automatlarm, akuta sjukdomsfall där du ger första hjälp i väntan på ambulans, eller andra händelser där människor behöver hjälp snabbt.
Din uppgift är att tillsammans med dina kollegor skapa trygghet, hjälpa drabbade och begränsa skador så långt det går.
Mellan larmen övar och utbildar ni er regelbundet. Du blir en del av en grupp där samarbete, ansvar och tillit är avgörande.
Om uppdraget
- Beredskap enligt schema, vanligtvis var tredje eller var fjärde vecka.
- En beredskapsvecka är 168 timmar (dygnet runt i sju dagar)
- Möjlighet att byta beredskapspass med kollegor vid behov
- Du utgår från brandstation i Arboga
- Du deltar i övningar cirka 3 timmar per vecka, oftast på kvällstid under din beredskapsveckaKvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har fyllt 18 år
- Har körkort, lägst B-behörighet
- Har god fysisk förmåga och hälsa (bland annat klarar du rullbandstest med utrustning på 4,5km/h)
- Uppfyller simkraven med intyg. (Svenska livräddningssällskapets "Guldbojen")
- Kan behålla lugnet och fatta beslut i pressade situationer
- Har god samarbetsförmåga
Du behöver bo och arbeta så att du kan ta dig till brandstationen inom 5 minuter när du har beredskap.
Tidigare erfarenhet från räddningstjänst, vård eller annan operativ verksamhet är meriterande men inget krav. Vi står för alla dina utbildningar som krävs för att bli deltidsbrandman.
Viktigt att veta
- Uppdraget som deltidsbrandman är en bisyssla och kan inte vara en heltidstjänst
- Du har en annan huvudarbetsgivare eller har annan huvudsaklig sysselsättning
- Du har möjlighet att lämna huvudsysslan omedelbart vid larm
- Du förväntas hålla dig i god fysisk form för att klara uppdraget
- Vi genomför årliga medicinska kontroller och erbjuder PSA-prov för medarbetare över 50 år.
- Vi genomför alkoholtester i förbundet för samtlig personal.
- Vi rekryterar under kommande 6 månader och tillsätter löpande tjänster.
Vi erbjuder
- Utbildning till deltidsbrandman
- Regelbunden övning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Ett varierat och samhällsviktigt uppdrag
- Ersättning enligt gällande kollektivavtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)
- Tillgång till träning och gym dygnet runt
- Friskvårdsförmån i form av skobidrag (1 000 kr/år)
- Arbetskläder och utrustning (uniform)
- Möjlighet till fortsatt utveckling och karriär inom räddningstjänsten
OM OSS
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund för räddningstjänst och förebyggande brandskydd mellan kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. Vi är i dag cirka 280 medarbetare som alla strävar efter att nå det olycksfria samhället. Riskbilden är bred genom hamn, oljehamn, flygplats, ett antal större industrier, europaväg, riksvägar, höga byggnader, undermarks anläggningar samt gammal kulturbebyggelse. Detta garanterar en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter.
Vid anställning hos oss blir du krigsplacerad.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Beredskapsersättning per timme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Mälardalen
(org.nr 222000-1271) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningsavdelningen , RiB Kontakt
Zaidy Holesäter 0737730868 Jobbnummer
9826424