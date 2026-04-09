Deltidsbrandman
Ankarsrum
Vill du ha ett meningsfullt uppdrag vid sidan av din ordinarie sysselsättning - där du gör verklig skillnad för människor? Bli deltidsbrandman i Ankarsrum - ett viktigt extrajobb!
Kom gärna på vårt informationsmöte den 14 april, klockan 17, på brandstationen i Ankarsrum!
Vad innebär rollen?
Som deltidsbrandman har du din ordinarie sysselsättning, men finns i beredskap vissa perioder. När larmet går rycker du ut tillsammans med ditt lag - till bränder, olyckor och andra akuta händelser.
Du blir en del av ett team där samarbete, tillit och ansvar är avgörande!
Så fungerar det:
Beredskap: 7 dygn under en 4-veckorsperiod (ordinarie tjänst)
Pooltjänst: Flexibel lösning där du hoppar in vid behov
Övningar: Regelbundna träningar som gör dig trygg i din roll
Lagarbete: Du ingår i en av våra beredskapsgrupper som tillsammans ansvarar för tryggheten dygnet runt
Du får ersättning för beredskap, larm och övningar
Utbildningskrav
Ingen erfarenhet krävs - vi utbildar dig.
Du genomgår utbildningen GRIB (Grundutbildning för deltidsbrandmän) som omfattar totalt 7 veckor (4 + 3 veckor) med en flexibel start. Grundutbildningen planeras att starta hösten 2026.
Utbildningen är betald av arbetsgivaren och ger dig de kunskaper och färdigheter som du behöver i uppdraget
Kunskapskrav
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
kunna inställa dig på brandstationen inom 5 minuter från både bostad och arbete
ha en god fysisk förmåga och hälsa enligt räddningstjänstens krav
ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
vara simkunnig
Inneha B-körkortsbehörighet och vara beredd att ta C-körkort
Vi behöver dig som:
vill göra en konkret skillnad för människor i din närhet
vill vara en del av en stark och stöttande gemenskap
är intresserad av att utvecklas - både personligt och praktiskt
har en hög grad av personlig mognad och sätter allmänhetens bästa i första hand
är duktig kommunikatör
Vill du veta mer? Besök gärna den här länken med mer information om hur det är att vara deltidsbrandman: Vill du jobba som deltidsbrandman? - Västerviks kommun
Vill du vara med och skapa trygghet i Ankarsrum? Ta steget - bli deltidsbrandman!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 27-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
593 80 VÄSTERVIK
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ola Carlsson, brandförman ola.carlsson@vastervik.se 070-3355680
