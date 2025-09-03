Deltidsarbete på lager i Eskilstuna
Vi söker en noggrann och arbetsvillig person som vill arbeta extra hos vår kund i Eskilstuna.
Arbetsuppgifterna består främst av plock med vagn (gående) samt övriga lagerrelaterade uppgifter.
Vad vi söker
Du behöver inte ha tidigare erfarenheter inom lagerarbete. Du ska kunna arbeta självgående och i ett team där det är högt tempo. För oss är det viktiga att du är driven, noggrann och uthållig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och inställning vid tillsättning av detta jobb.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort
Detta är ett bemanningsuppdrag via Pokayoke.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "906". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
