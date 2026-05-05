Delprojektledare inom roadmap och leveransplanering
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett större program där roadmap, leveransvågor och realistisk planering behöver sättas för att skapa tydlig riktning framåt. Här får du en central roll i att bygga struktur för kommande leveranser och säkerställa att planen håller utifrån både affärsmål och faktisk genomförandeförmåga.
Rollen kombinerar strategiskt helhetsperspektiv med konkret planering. Du arbetar nära Business Design för att få roadmapen att spegla prioriterade nyttor, beroenden och förändringskapacitet i verksamheten. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka hur ett komplext program blir genomförbart i praktiken.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar programmets övergripande roadmap med fokus på framtida leveransförmåga.
Du definierar leveransvågor, milstolpar och övergripande sekvensering för att skapa en tydlig och realistisk plan.
Du analyserar programmets genomförandeförmåga utifrån resurstillgång, kapacitet, prioriteringar och organisatoriska förutsättningar.
Du samarbetar nära Business Design för att säkerställa att roadmapen har tydlig koppling till affärsmål och prioriterade nyttor.
Du bidrar till prioritering och planering inför kommande genomförandefaser.
Du tar fram underlag kring genomförbarhet, kapacitetsbedömningar och en övergripande logik för nyttohemtagning kopplad till roadmapen.
KravDu har erfarenhet av roadmapframtagning och leveransplanering i program eller större förändringsinitiativ.
Du kan strukturera leveransvågor, milstolpar och sekvensering på en övergripande nivå.
Du har vana att analysera genomförandeförmåga utifrån resurser, kapacitet och organisatoriska förutsättningar.
Du har erfarenhet av att koppla planering till affärsmål och affärsnytta.
Du är bekväm med att arbeta nära verksamheten och samverka med Business Design eller motsvarande funktion.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7678687-1980780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM
