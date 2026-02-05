Delprojektledare inom automation!
Har du arbetat som automationsingenjör i några år och är sugen på att ta ett kliv i karriären som delprojektledare? Vill du bli en del av ett innovativt bolag som arbetar i högt tempo och med kvalitet i fokus? Se hit! Vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är en del av en global industrikoncern och utvecklar, marknadsför och levererar avancerade miljötekniska system för rening av industriella gaser och utsläpp. Lösningarna används världen över för att reducera flyktiga organiska ämnen, lukt och metan från industriella processer och bidrar till mer hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projekten är främst lokaliserade till Europa, men förekommer även i Sverige och USA. Organisationen befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu förstärkning.
Som Delprojektledare får du en central roll i projektleveranserna. Du ansvarar för automationsdelen i projekt och fungerar som teknisk expert inom PLC och styrsystem. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, konstruktörer, leverantörer och kunder, där du är delaktig från projektering till driftsättning.
ARBETSUPPGIFTER:Ansvara för automation i projektleveranser.
Delta i projektering och framtagning av tekniska lösningar.
Vara tekniskt stöd och besvara automationsrelaterade frågor.
Medverka vid PLC-programmering och driftsättning.
På sikt bidra mer inom elscheman, exempelvis i Elprocad.
VI SÖKER DIG SOM:Har en YH eller kandidatutbildning inom automation eller likvärdigt område.
Har 2+ års erfarenhet av att tidigare arbetat som automationsingenjör eller likande.
Då rollen är en kombination av delprojektledning och automationsinsatser ser vi gärna att du har erfarenhet inom PLC- programmering och elkonstuktion.
Är flytande i både svenska och engelska i både tal och skrift då språken kommuniceras internt och externt.
Meriterande erfarenheter:
Siemens TIA Portal.
Automation eller installation inom ventilation eller processindustri.
Arbete i projektform eller som tekniskt ansvarig.
Vi söker dig som har erfarenhet inom automation och som trivs i en roll med både tekniskt ansvar och projektfokus. Du har praktisk erfarenhet av PLC-programmering, ju fler år desto bättre. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet: För att lyckas i rollen är du självgående, driven och ansvarstagande. Du är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i en organisation med högt tempo och många parallella projekt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du därefter bli tillsvidareanställd hos kundföretaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Omgående/Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Lön: Fast månadslön.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
