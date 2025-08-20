Delprojektledare
NDP IT AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Tranemo
, Jönköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Som delprojektledare kommer du att planera och leda ett eller flera mjukvaruprojekt kopplade till utvecklingen av kundens ledningssystem. Du ansvarar för att leveranser sker med hög kvalitet, inom tidsramar och budget. Rollen innebär att vara en brygga mellan agila utvecklingsteam, projektledning och linjeorganisation.
Du kommer bland annat att:
• Planera och leda ett eller flera mjukvaruprojekt för utveckling av ledningssystem.
• Säkerställa leveranser av funktionalitet med hög kvalitet, inom tid och budget.
• Driva tekniska diskussioner och bidra med förståelse för mjukvaruutvecklingens utmaningar.
• Skapa samarbete och kommunikation mellan tekniska och icke-tekniska intressenter.
• Bidra till kostnadsskattningar och planering av framtida åtaganden.
Din Profil
Vi söker dig som har en stark kombination av teknisk kompetens, ledarskap och kommunikationsförmåga. Du har erfarenhet av att arbeta i såväl traditionell som agil miljö och är van vid att leda tekniska team i komplexa utvecklingsprojekt.
• Agil och traditionell projektledning
• Mjukvaruutveckling - en god teknisk förståelse för moderna utvecklingsmetoder och verktyg
• Tekniskt ledarskap - du kan guida team genom komplexa tekniska utmaningar
• Kommunikation och samarbete - du kan förklara tekniska koncept för olika målgrupper och skapa engagemang
• Systemförståelse - du ser både helheten och detaljerna i ett större tekniskt sammanhang
• Språkkrav: Flytande svenska och engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delprojektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
405 30 GÖTEBORG Jobbnummer
9468109