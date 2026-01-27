Delivery Driver
Carrybird AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-01-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker dig som är självgående och har ett strukturerat arbetssätt. Du lastar smart och vet att god planering är nyckeln till punktliga leveranser.
Du har god fysik, även om arbetet innebär mycket körning krävs styrka och rörlighet vid lastning och lossning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Lön enligt kollektivavtal.
Ett företag där vi hjälper varandra och utvecklar dagligen.
Stabil företag med villkor och lång erfarenhet i bud och kurrier branchen.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: carrybird.transport@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Zaryyab Ahmad carrybird.transport@gmail.com 0734920664
9708319