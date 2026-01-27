Delivery Driver

Carrybird AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-01-27


Om jobbet
Vi söker dig som är självgående och har ett strukturerat arbetssätt. Du lastar smart och vet att god planering är nyckeln till punktliga leveranser.
Du har god fysik, även om arbetet innebär mycket körning krävs styrka och rörlighet vid lastning och lossning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Lön enligt kollektivavtal.
Ett företag där vi hjälper varandra och utvecklar dagligen.
Stabil företag med villkor och lång erfarenhet i bud och kurrier branchen.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: carrybird.transport@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carrybird AB (org.nr 559553-0881)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Zaryyab Ahmad
carrybird.transport@gmail.com
0734920664

Jobbnummer
9708319

