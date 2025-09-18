Delikatess, kök och salladsbars ansvarig
2025-09-18
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Malmö
Bli vår nya avdelningsansvarig för Delikatess, Kök och Salladsbar på ICA Maxi Burlöv!
Maxi ICA Stormarknad Burlöv den moderna stormarknaden med kärlek till mat, kund och kollega. Vi sätter alltid kunden i fokus och strävar varje dag efter att erbjuda service i toppklass - en nöjd kund kommer alltid tillbaka!
Nu söker vi dig med stort engagemang som vill ta rollen som Avdelningsansvarig för Delikatess, Kök och Salladsbar hos oss.
Om rollen
Som avdelningsansvarig har du helhetsansvaret för delikatess, kök och salladsbar, samt för försäljning av egenproducerat i förbutiken. Du leder, coachar och inspirerar medarbetare, samordnar den dagliga driften och säkerställer kvalitet, lönsamhet och ett engagerat kundbemötande. I rollen arbetar du både operativt och strategiskt - från produktion och nya måltidskoncept till sortimentsutveckling och kampanjer. Du har stort mat- och färskvaruintresse och brinner för service och ledarskap. Bland arbetsuppgifterna ingår även att skapa inspirerande måltidslösningar, vällagade luncher och en attraktiv delikatessdisk samt att samarbeta med bageriet och vidareförädla exempelvis baguetter och bröd.
Vi söker dig som är:
En engagerad och närvarande ledare med erfarenhet från delikatess, kök, catering eller restaurang
Kvalitetsmedveten, ordningsam och har ett öga för både smak, hållbarhet och presentation
Serviceinriktad, lösningsorienterad och van vid att arbeta i ett högt tempo
Självständig men trivs också med att arbeta i team och coacha andra
Strukturerad och trygg i att arbeta med planering och uppföljning av budget och nyckeltal
Har god kännedom om egenkontroll och livsmedelshygien
Kvalifikationer (krav):
• Fyllda 18 år
• Dokumenterad erfarenhet från delikatess, kök eller restaurang
• Erfarenhet av ledarskap
• Erfarenheter av kalkylarbete
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av ICA-system (AOB, MinButik, EKP, ICA Måltid)

Publiceringsdatum 2025-09-18

Om tjänsten
Tjänsten är på ca 35 timmar och innebär arbete dag, kväll och helg enligt schema. Sista ansökningsdag är 28/9 2025, men vi genomför urval och intervjuer löpande - sök redan idag! Välkommen med din ansökan till oss på ICA Maxi Burlöv - skapa matglädje och inspiration tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb.stormarknad.burlov@maxi.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deli och köks ansvarig". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Burlöv AB
(org.nr 559086-0416), https://www.ica.se/butiker/maxi/burlov/maxi-ica-stormarknad-burlov-1003428/
Kronetorpsvägen 2 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Burlöv Jobbnummer
9515348