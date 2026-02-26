Dator- /nätverkstekniker
2026-02-26
Vi på FixarIT löser dina dator problem. Vi har all typ av IT-hjälp och datorservice för både företag och privatpersoner. Datorreparationer i Linköping av både PC & Mac datorer. Mobilreparationer, hembesök, virusrensning, uppgradering, dataräddning m.m.
Vem är du?
Du ska ha goda kunskaper i följande: (Allt är inte ett krav men meriterande.)
• Datorreparationer: Hårdvarufelsökning av både stationära och bärbara datorer. Goda kunskaper i Windows/Mac och en bred överblick av program och hur det fungerar.
• Nätverksteknik: Konfigurering av modem/router, uppläggning och utökning av trådlösa nätverk, goda kunskaper om kringutrustning och allmän felsökning om olika problem som kan uppstå i ett IT hem.
• Personlighet: Du ska kunna göra dig förstådd till kunder som inte förstår tekniska termer alltid. Representera företaget på bästa sätt i alla situationer. Social, utåtriktad och driven.
B körkort är ett krav.
Är du den vi söker?
Skicka in ditt CV med personligt brev så kanske det blir just du som får drömjobbet. Vi söker nu en dator- och nätverkstekniker.
Dina primära arbetsuppgifter är att hjälpa privatpersoner och mindre företag med olika fel dem upplever i hemmet/på arbetsplastsen.
Du ska kunna ge en heltäckande support i kunderna IT hem med allt vad gäller, nätverksfel, skrivare, datorer, tv, digitalbox, konsultation m.m
Du kommer även ha ett övergripande ansvar att felsöka och åtgärda eventuella fel med vårt motto. "Vi lagar inte bara datorer, vi löser kundens problem".
Detta kräver att du utöver att vara duktig på att arbeta med datorer är social och utåtriktad så att du enkelt att kommunicera och göra dig förstådd mot kunder i alla åldersgrupper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@fixarit.se Arbetsgivare Fixarit AB
(org.nr 556732-3638), http://fixarit.se
582 42 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fixarit AB Jobbnummer
9765183