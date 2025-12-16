Dataskyddsspecialist
2025-12-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Avdelningen för digitalisering, it och telefoni (DIT) är en verksamhet som startade i augusti 2023.
Vårt uppdrag är att bidra till att öka takten, leveranskvaliteten och effektiviteten i stadens digitaliseringsprojekt. Sedan starten har vi byggt upp ett team med interna konsulter med stor erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Under 2025 har vi utökat vårt tjänsteutbud till stadens förvaltningar och bolag med kompetens inom systemutveckling och systemarkitektur. Under senaste halvåret har vi förstärkt vårt tjänsteutbud ytterligare med två dataskyddsombud. Då det är stor efterfrågan, från stadens förvaltningar och bolag, på våra tjänster rekryterar vi nu ytterligare två kollegor som vill bidra till stadens utveckling inom dataskydd.
Vi söker just nu två dataskyddsspecialister där huvudfokus för arbetsuppgifterna kommer att vara att hjälpa förvaltningar och bolag i det operativa dataskyddsarbetet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dataskyddsombuden i deras strategiska roll. Rollen som dataskyddsspecialist är ny, här kommer du ha stora möjligheter att tillsammans med dataskyddsombuden utforma rollen och erbjudandet till förvaltningar och bolag.
Vi erbjuder
Utöver att vara del av vårt fantastiska team har du fina förmåner som anställd hos oss: bra flextidsvillkor, generöst friskvårdsbidrag, subventionerad massage på arbetsplatsen, vinter- samt sommararbetstid, möjlighet till semesterväxling och förmånlig tjänstepension. Vi sitter i ljusa och renoverade lokaler vid Globen, nära tunnelbana och tvärbana. Vi har en aktivitetsbaserad arbetsplats och erbjuder möjlighet att delvis arbeta hemifrån när verksamheten tillåter. Vill du veta mer om våra förmåner eller om hur det är att jobba inom staden - Jobba i Stockholms stad.
"För mig är det viktigt att vara en engagerad, tydlig och tillgänglig ledare. Jag visar stor tillit till mina medarbetare och tycker att vi ska ha en bra balans mellan uppdrag och fritid. Det är viktigt att vi tillsammans bygger den nya avdelningen, lyckas med våra uppdrag och uppsatta mål. Jag kommer att jobba för att vi ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och att vi utvecklar oss själva, avdelningen och över tiden bidrar till utvecklingen av Stockholms stad inom digitalisering, it och telefoni." - Magnus Malmborg, rekryterande chef
Din roll
I rollen som dataskyddsspecialist får du en central och operativ roll i att utveckla och stödja ett antal förvaltningar och bolag och deras verksamheter inom dataskyddsfrågor av olika slag. Du kommer bland annat att:
Arbeta nära och pedagogiskt med verksamheter för att säkerställa att krav på personuppgiftshantering integreras i alla projekt och processer
Genomföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd tillsammans med verksamheter av den information som hanteras för t.ex. upphandlingar eller nya verksamhetsprocesser
Ha en central roll när verksamheterna behöver upprätta personuppgiftsbiträdesavtal
Övervaka, leda och hjälpa till vid rapportering och hantering av personuppgiftsincidenter och sårbarheter avseende personuppgiftsbehandling
Delta i processutveckling samt genomförande och förbättrande av operativt dataskyddsarbete
Stötta dataskyddsombuden, tex i arbetet med verksamheternas årsrapporter inom dataskydd.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas i rollen vill vi att du har:
relevant akademisk examen exempelvis inom juridik, informationssäkerhet eller IT
gedigen kunskap om GDPR, rättsregler, riktlinjer och regelverk samt annan relevant dataskyddslagstiftning
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med operativa dataskyddsfrågor inom offentlig sektor eller annan större organisation
praktisk erfarenhet av att hantera personuppgiftsincidenter, genomföra konsekvensbedömningar (DPIA) och arbeta systematiskt med registerförteckningar
upprätta personuppgiftsbiträdesavtal
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
förståelse för cybersäkerhet och de standarder som ligger till grund för ett systematiskt dataskyddsarbete, såsom ISO 27000-serien
erfarenhet av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
erfarenhet av att genomföra kunskapshöjande insatser exempelvis utbildningar och återkopplingar
erfarenhet av att arbeta konsultativt gentemot verksamheter
erfarenhet av informationsklassning
projektledarerfarenhet.
Vi söker dig som har ett pedagogiskt förhållningssätt, där du är tydlig, lyssnar och anpassar din kommunikation till mottagare och situation för att göra komplexa frågor begripliga för andra. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har en hög grad av integritet. Eftersom du kommer att ansvara för flera förvaltningar och bolag är det viktigt att du kan sätta en bra struktur och har lätt för att skapa ordning och framdrift även i omfattande processer. Din utvecklingsinriktade inställning gör att du bidrar till att förbättra arbetssätt och processer över tid.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 400 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
