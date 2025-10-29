Dataskyddsspecialist
2025-10-29
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som dataskyddsspecialist är du en viktig del av Lunds framtid.
Vårt uppdrag är att skapa framgång för helheten och vi ser till hela verksamhetens bästa i ageranden och beslut. Det betyder att du måste kunna fokusera på att vara relevant för det större perspektivet.
Du kommer att arbeta kommunövergripande med rådgivning och stöd till kommunens förvaltningar, utreda dataskyddsrelaterade ärenden, arbeta fram rutiner och riktlinjer inom området, delta i upphandlingsarbete och vara en del av kommunens incidenthantering. Ditt stöd till verksamheterna kan ske på flera olika sätt, exempelvis med hantering av registrerades rättigheter, bistå i arbetet med behandlingsregistret och att ge råd och stöd i både stora och små frågor. Arbetet sker nära verksamheterna och är fokuserat på att hitta lösningar och förutsättningar för en bättre morgondag genom att delta i såväl projekt som upphandlingsprocesser.
Vi söker dig
Du som söker har arbetat några år med dataskyddsarbete i offentlig eller privat sektor. Vi vill att du har bra kunskap inom teknik och det är positivt om du är intresserad av AI och annan teknisk innovation.
För att vara framgångsrik i rollen behöver du trivas att jobba tillsammans i en miljö som alltid strävar efter god kvalitet i våra leveranser till verksamheterna. Tempot kan periodvis vara högt, vilket ställer krav på din förmåga att planera och arbeta självständigt. Du tar ansvar för att strukturera ditt arbete och driva dina processer framåt. Vi söker dig som är lösningsorienterad och har en god analytisk förmåga att hitta vägar framåt när utmaningar uppstår.
Du har en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och information och anpassar din kommunikation efter mottagarens behov. Med din lyhördhet och förmåga att skapa goda relationer bidrar du till ett öppet och konstruktivt samarbetsklimat. Du hanterar olika intressen med respekt och fokus på gemensamma lösningar. För oss innebär det att du har ett helhetsperspektiv, är samarbetsinriktad och söker vägar framåt även när utmaningar uppstår.
För rollen som dataskysspecialist krävs att du har utbildning från universitet/högskola inom exempelvis informatik, statsvetenskap eller juridik, alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
Har du erfarenhet av eller kunskap om dataskydd/privacy, informationssäkerhet, informationsförvaltning, offentlighet- och sekretess, EU-rätt och/eller AI-förordning ser vi det som positivt.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att ta till dig information på engelska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor, färdigheter och kompetenser.
Vi erbjuder dig
En utvecklande och spännande roll med stora möjligheter att påverka. Hos oss får du vara en del av en arbetsplats med stark laganda och en tydlig målsättning att vara en ledande kraft inom dataskydd och informationssäkerhet. Du får också möjlighet att arbeta med erfarna och engagerade kollegor i ett utvecklingsinriktat team. Vi värdesätter en inkluderande arbetskultur där vi har roligt och stöttar varandra, och där vi tar oss an uppgifter med både nyfikenhet och uthållighet. Vi jobbar utifrån ett flexibelt förhållningssätt där vi kan befinna oss i vårt fantastiska kontor bredvid Lunds centralstation, från stadshuset intill domkyrkan eller hemifrån. Målsättningen är att du utifrån dina förutsättningar ska kunna arbeta där du kan skapa bästa möjliga resultat.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
För att söka behöver du svara på specifika urvalsfrågor och bifoga din CV. Vi önskar inte något personligt brev. Vi rekryterar kompetensbaserat och i processen ingår intervjuer, tester och referenstagning.
Vi kommer att tillämpa löpande urval under annonseringsperioden med första intervjuer via Teams v. 45 - 47, samt slutintervjuer på plats under v. 48-49. Vi ber dig därför redan nu att planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Vårt arbete sträcker sig från regelefterlevnad till verksamhetsutveckling och omfattar hela kommunens organisation och alla dess verksamhetsområden. Teamet består av CISO, informationssäkerhetsspecialister och dataskyddsspecialister, som tillsammans ansvarar för att etablera gemensamma arbetssätt och säkerställa samordnat stöd för alla kommunens verksamheter.
Vi tror på kraften i samarbete och arbetar nära olika enheter för att tillsammans lösa komplexa utmaningar, främja kommunens utveckling och bidra positivt till medborgarnas vardag. För att möta en föränderlig omvärld prioriterar vi kontinuerlig kompetensutveckling. Genom kurser, konferenser eller nätverkande håller vi oss uppdaterade och säkerställer att vår kompetens är relevant och aktuell. På så sätt kan vi erbjuda kvalificerad vägledning och arbeta med hög kvalitet i alla uppdrag.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Lisa Brodin Schrott, CISO lisa.brodinschrott@lund.se 046-3598712
9578795