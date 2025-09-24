Dataskyddssamordnare
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
Om avdelningen
Du blir en av ca 15 kollegor som kommer att tillhöra säkerhetsavdelningen, som är en del av verksamhetsstödet på KTH.
Tjänsten är placerad på KTH campus, i centrala Stockholm.
Som dataskyddssamordnare på KTH kommer du tillsammans med dataskyddsombudet verka för att KTH följer datakyddsförordningen.
I arbetsuppgifterna ingår att säkerställa att KTH har ändamålsenligt och relevanta styrdokument, processer och rutiner för att upprätthålla regelefterlevnad. Vidare är du delaktig i att kontrollera att KTJ följer gällande lagar, bestämmelser interna styrdokument och processer inom området. I din uppgift ingår att säkerställa att KTH har en uppdaterad och aktuell bild av hur organisationen behandlar personuppgifter. Du ska även vara tillgänglig för organisationen att lämna råd, stöd och utbildningar inom dataskydd. Operativt ska du bistå vid granskningar av olika former av dataskyddsavtal, kartlägga behandling av personuppgifter, delta vid utredningar av personuppgiftsincidenter och handleda/ge råd om konsekvensbedömningar och andra dataskyddsanalyser.
Du kommer att ha ett tätt samarbete med dataskyddsombudet.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Stort eget ansvar i din yrkesroll
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- En statlig anställning med goda arbetsvillkor
- Balans mellan jobb och fritid
Kvalifikationer
- Juristexamen eller likvärdiga kunskaper inom dataskydd erhållna på annat sätt.
- Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet av dataskyddsarbete utifrån DSF med särskilt fokus på myndighet eller annan offentlig verksamhet,
- Erfarenhet av att upprätta styrande regelverk för DSF, utforma och implementera processer, rutiner och metoder för att hantera dataskyddsfrågor i komplexa organisationer.
- Erfarenhet och god vana att etablera strategi för skydd av personuppgifter inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och identifiering, och rapportering av dataskyddsrisker till ledningen.
- Erfarenhet av att upprätta, granska och i övrigt hantera olika former av dataskyddsrelaterade avtal och överenskommelser.
Personliga kompetenser
- Integritet: Som dataskyddssamordnare är analysförmågan och noggrannheten i laguppfyllnad kring frågorna central och kräver en hel del av dig som medarbetare.
- Självständighet: För att lyckas i rollen behöver du kunna driva dina processer framåt vilket är helt avgörande då KTH finns på många ställen.
- Samarbetsförmåga: Vi söker dig som är en lagspelare som ger energi och bidrar till laget. Du är lyhörd för andra då arbetet innebär många kontakter i olika verksamheter på KTH.
- Helhetsperspektiv: Vidare trivs du i en händelsestyrd verksamhet där du ser till verksamhetens bästa ur ett helhetsperspektiv där gemensamma mål går före individuella prestationer.
- Flexibilitet: Du har förmågan att ställa om när det behövs, växla mellan olika expertområden dataskyddet då det är en förutsättning för att kunna möta verksamheten och för att kunna vara ett stöd inom området.
Meriterande
- Fördjupningsutbildning inom datakyddsförordningen/GDPR
- Dataskyddsombudsutbildning
- Säkerhetsjuridik
- Erfarenhet av dataskyddsarbete vid lärosäte
- Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, exempelvis i enlighet med ISO 27000-serien
- Erfarenhet av att ha genomfört insatser för informationssäkerhet i större komplexa organisationer
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
