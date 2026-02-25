Dataskyddsombud till Botkyrka kommun
2026-02-25
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker ett utvecklingsorienterad dataskyddsombud som vill kombinera juridisk expertis med ett praktiskt och stödjande arbete för hela Botkyrka kommun.
I rollen har du ett oberoende uppdrag att säkerställa att kommunen följer dataskyddslagstiftningen och samtidigt bidra till att verksamheterna har goda förutsättningar att göra det på ett smidigt och hållbart sätt.
Som dataskyddsombud övervakar du hur kommunen hanterar personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Du granskar att nämnder och förvaltningar lever upp till dataskyddsförordningen, analyserar risker och rapporterar eventuella brister. Samtidigt fungerar du som ett kvalificerat stöd till verksamheterna genom att ge råd, utbilda och vägleda i praktiska frågor, från kamerabevakning och digitala system till hur ny teknik som AI kan användas på ett rättssäkert sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- följa upp och granska kommunens hantering av personuppgifter
- ge råd och stöd till nämnder och förvaltningar i dataskyddsfrågor
- utbilda och informera om lagstiftning och rättspraxis
- rapportera personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten
- delta i utvecklingsarbete kopplat till digitalisering, AI och informationssäkerhet.
Du blir en viktig del i kommunens utvecklingsarbete och bidrar till att skapa en kultur där dataskydd och informationssäkerhet är en naturlig del av verksamheten. Genom ditt engagemang och din kompetens stärker du kommunens arbete för en trygg, laglig och effektiv hantering av personuppgifter.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av enheten för Demokrati och kansli på Kommunstyrelseförvaltningen. Här finns flera kommunjurister, kommunsekreterare och arkivarier som du samarbetar nära med i frågor som rör informationshantering och styrning. Arbetet präglas av samverkan, dialog och ett gemensamt ansvar för att bidra till ett rättssäkert och välfungerande Botkyrka.
I rollen får du tillgång till ett starkt professionellt nätverk och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling inom dataskydd, juridik och angränsande områden. Du får stöd av erfarna kollegor och en närvarande chef, och ges möjlighet att utvecklas i takt med kommunens digitalisering och nya lagkrav. Hos oss erbjuds ett flexibelt arbetssätt när verksamheten tillåter det, och du får vara en del av en organisation som värdesätter balans mellan arbete och fritid, engagemang och långsiktighet.
Du som söker till oss
Du har en juristexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har erfarenhet av att tolka och tillämpa lagstiftning samt omsätta juridiska krav i riktlinjer och arbetssätt inom en organisation.
Övriga krav för tjänsten:
Erfarenhet av att utbilda och presentera juridiska frågor eller dataskyddsfrågor inför olika målgrupper inom en organisation.
Erfarenhet av att ta fram juridiska bedömningar, rapporter och utbildningsmaterial som är tydliga, korrekta och anpassade till mottagare.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor och tillämpning av dataskyddslagstiftningen.
Erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig verksamhet.
Kunskap om dataskyddsfrågor kopplade till informationssäkerhet, kamerabevakning eller digital utveckling.
Erfarenhet av att hantera dataskyddsfrågor i samband med IT-lösningar eller systemutveckling.
Som dataskyddsombud arbetar du samarbetsorienterat och bidrar till att skapa ett öppet och konstruktivt samarbete mellan olika verksamheter. Du delar kunskap, lyssnar in behov och hittar gemensamma lösningar som gör det enklare för verksamheterna att omsätta lagstiftningen i praktiken. Med ett lösningsorienterat arbetssätt ser du möjligheter även i komplexa frågor och driver arbetet framåt med fokus på utveckling och helhet.
Med ett stabilt förhållningssätt behåller du lugnet när frågorna är många och prioriteringarna skiftar. Du är trygg i din yrkesroll och använder din juridiska kompetens för att förklara, vägleda och skapa förståelse även när förutsättningarna är komplexa. Genom att förhålla dig sakligt och nyanserat bidrar du till att kommunen hanterar dataskyddsfrågor med kvalitet och förtroende. Ersättning
Ersättning
