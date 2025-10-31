Dataskyddsombud inom Rättsavdelningen, Göteborg
2025-10-31
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans funktion Dataskyddsombud är organisatoriskt placerad på Rättsavdelningens Ledningsstab. Funktionen utökas från ett till två dataskyddsombud. Dataskyddsombuden rapporterar om sina iakttagelser, bedömningar och rekommendationer till Försäkringskassans styrelse och generaldirektören. Det administrativa ansvaret för funktionen Dataskyddsombud har Ledningsstabens chef.
Dataskyddsombudets uppdrag
Dataskyddsombudets uppdrag är att övervaka att Försäkringskassan som personuppgiftsansvarig följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att informera och ge råd, samla in information om hur myndigheten behandlar personuppgifter samt utföra kontroller.
Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar och vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten och för de registrerade.
Dataskyddsombudet har inget ansvar för att Försäkringskassan följer dataskyddslagstiftningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har juristexamen
• har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på myndighet inom dataskyddsområdet och IT-området
• har mycket goda kunskaper om dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning
• goda kunskaper om förvaltningsrätt samt offentlighets- och sekretesslagstiftningen
• har förmåga att arbeta självständigt
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god pedagogisk förmåga
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra
• har hög personlig integritet och gott omdöme.
Det är meriterande om du
• är notariemeriterad eller har annan motsvarande erfarenhet
• har erfarenhet av projektledning eller motsvarande erfarenhet
• har erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och riskhantering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Göteborg, Malmö eller Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Heini Möller, 010-116 92 62 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, denise.marica@forsakringskassan.se
, 010-113 45 12 och Emelie Hillman, emelie.hillman1@forsakringskassan.se
, 010-113 43 38 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Behzad Barkhodaee, 010-116 22 96, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Detta är ett heltidsjobb.
